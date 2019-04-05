Сосо Павлиашвили излечило от эпилепсии рождение дочери

В "Судьбе человека" Сосо Павлиашвили вспоминает, как легко начиналась его музыкальная карьера. Сразу после школы он поступил в консерваторию и стал одним из лучших студентов, но тут его призвали в армию.

Однако и там талант Сосо был востребован: он собрал музыкальный коллектив, который исполнял как грузинские песни, так и зарубежные хиты. Выступали и на дискотеках, и перед офицерским составом, так что даже в армии у Сосо было все "в шоколаде", признается певец.

Отслужив, он женился на Нино, с которой познакомился еще в консерватории, в 1987 году у них родился сын Леван. А через два года, в 1989-м, Павлиашвили получил гран-при конкурса молодых исполнителей в Юрмале и тут же стал знаменит.

После этого успеха он оставил ансамбль "Иверия" и начал сольную карьеру. Тогда же Павлиашвили познакомился с Ириной Понаровской. Вместе они записали песни и отправились на гастроли.

В те годы поклонники артистов судачили об их романе. Жена Нино, конечно, ревновала. К тому же Сосо многие считали одним из самых ярких "дон жуанов" нашей эстрады.

Жизнь "в шоколаде" закончилась в 1996 году, когда певец попал в страшную аварию. Павлиашвили признается, что после нее он переосмыслил многое, понял, что неправильно жил.

К тому же певцу пришлось долго восстанавливаться, у него началась посттравматическая эпилепсия, с женой, когда сыну исполнилось 15, они разошлись.

В тот тяжелый период жизни судьба послала Сосо Ирину Патлах. Именно она, говорит певец, сделала то, что не смогли сделать врачи – она излечила Павлиашвили от мучительных приступов.

В 2004-м у них родилась первая дочь Лиза, то и эпилепсия прошла, рассказывает певец.

Вместе они уже 20 лет, в 2008 году у пары родилась вторая дочь, которую назвали Сандра, а бывший "дон жуан" теперь, пожалуй, самый примерный семьянин и "сумасшедший" отец.

Кто был виноват в аварии, которая едва не унесла жизнь знаменитого певца? Что именно переосмыслил за то время, когда мучился от жутких приступов после ДТП? Был ли у него на самом деле роман с Ириной Понаровской? Почему перевез сына от первого брака в Москву и до сих пор не зарегистрировал отношения с Ириной Патлах?

В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" – Сосо Павлиашвили.