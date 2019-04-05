День птиц, активный отдых и пластический спектакль: самые интересные события выходных

Эти выходные в Москве пройдут под знаком Международного дня птиц. В Измайловском парке можно будет посетить мастер-классы по изготовлению кормушек, а в Дарвиновском музее — заглянуть в научную лабораторию. И, конечно, жителей и гостей столицы ждут новые выставки, спектакли и ярмарки на открытом воздухе.

В выходные синоптики обещают в столице небольшой дождь, но на улице будет тепло, так что можно идти гулять в парки или же отправиться в зоопарк. Кстати, сегодня и завтра там действует специальная скидка для тех, у кого фамилия каким-либо образом связана с птицами. То есть, если вы Соловьевы, Воробьевы, Синицыны или Галкины, то берите с собой паспорт, и вам выдадут льготный билет.

Такая акция приурочена к Международному дню птиц — его в эту субботу отмечают по всей Москве. В Измайловском парке будут строить скворечники — мастер-класс бесплатный, приглашают всех желающих. А в Дарвиновском музее обещают научить писать гусиным пером, а еще — по следам и звукам определять вид птиц.

Чтобы сменить умственную нагрузку на физическую, приходите в Гостиный двор на фестиваль активного отдыха. Там можно будет покататься на велосипеде, самокате, попытаться покорить скалодром и попробовать многое другое. На интерактивных площадках представлены почти все виды спорта. Обязательно берите с собой детей.

А в "Сокольниках" в эти выходные проходит ярмарка авторских изделий для дома. Выбор огромный: это разные ткани, мебель, предметы декора, одежда. Все — ручной работы, что-то можно купить, а что-то — научиться делать самим. Дизайнеры на выставке проводят бесплатные занятия.

Если вы думаете, чем заняться вечером, можно сходить на очень необычное представление эстонского режиссера и российского хореографа. Оно пройдет на территории "Хлебозавода". Зрители увидят сразу два небольших спектакля, где актеры играют свои роли без слов — только с помощью жестов и танца. В Москве эти показы идут всего несколько дней.

Как обычно, планов на выходные очень много, но прежде чем выходить из дома, не забудьте построить маршрут. Завтра, 6 апреля, закрывается участок Таганско-Краснопресненской линии метро. На пять дней будут перекрыты сразу восемь станций от "Волгоградского проспекта" до "Котельников".