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5 апреля 201916:25

Семак о матче с "Локомотивом": ничья не устроит, будем играть на победу

fc-zenit.ru

В матче 22-го тура российской премьер-лиги сойдутся два лидера турнира: столичный "Локомотив" на домашнем поле "РЖД Арены" примет петербургский "Зенит". Наставник "сине-бело-голубых" Сергей Семак заявил, что его команду не устроит ничейный результат.

"Конечно, мы будем играть на победу. Мы не собираемся удовлетвориться ничьей. Как видно из таблицы, у нас не та команда, которая ставит задачу сыграть на ничью даже в стратегическом плане, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – Цель у нас одна – выйти на поле и сделать все ради победы. А как сложится на поле и какое количество очков мы сможем взять, увидим после матча".

Семак не стал исключать, что из-за отсутствия ряда футболистов состав команды на предстоящий матч угадывается довольно легко: "Конечно, это проблема, но это часть нашей работы. Нет Ерохина, Кузяева, Шатова, Кокорина. То есть, нет игроков с российским паспортом, на которых мы рассчитывали. Но это шанс для других футболистов, которые есть у нас, чтобы проявить себя. Конечно, выбор у нас небольшой с точки зрения "российских" позиций, тем не менее, он есть. Будем думать, как, где и кого использовать", – заключил Семак.

Напомним, "Зенит" с 44 очками лидирует в турнирной таблице, а "Локомотив" расположился строчкой ниже, имея в активе 38 турнирных баллов. Матч состоится в воскресенье, 7 апреля на поле "РЖД Арены" в Москве и начнется в 19:00 по местному времени.

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