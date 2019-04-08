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Помогите детям. Русфонд 34 минуты назад
Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о шестимесячной Лере Горчаковой из Курска.
У девочки на фоне тяжелого генетического заболевания – синдрома Бердона – возникла непроходимость кишечника. Лера перенесла уже несколько операций и длительное лечение. До сих пор кишечник ребенка почти не работает, обычные детские смеси организм Леры не усваивает. Чтобы девочка могла жить, расти и развиваться, ей необходимо внутривенное питание. Но оно стоит больших денег, у родителей Леры таких средств нет.
Из письма Жанны Горчаковой, мамы Леры: "У дочки сразу после рождения заподозрили кишечную непроходимость – Лера после еды сильно срыгивала. На вторые сутки дочку перевели в областную детскую больницу. Леру обследовали, и диагноз подтвердился. Дочку сразу прооперировали, устранили непроходимость. Но послеоперационный период был тяжелым, состояние дочки ухудшалось. Дополнительное исследование показало, что у Леры редкая генетическая болезнь – синдром Бердона, врожденная мышечная слабость. Мышцы кишечника почти не работают, из-за этого и возникала непроходимость, образовались множественные спайки. В Курске нам ничем больше не могли помочь, и Леру перевели в московскую Детскую городскую клиническую больницу (ДГКБ) №13 имени Н.Ф. Филатова. Здесь установили бровиак – венозный катетер длительного использования, подобрали внутривенное питание, обучили меня ставить капельницу и правильно ухаживать за Лерой. Уже месяц как мы дома. На первое время питание для дочки помогли купить благотворители, но оно подходит к концу. В больнице нас обеспечивали питанием бесплатно, а теперь его нужно приобретать самим. Но внутривенное питание безумно дорогое, нам с мужем не по карману. Пожалуйста, помогите!"
Для спасения Леры Горчаковой не хватает 839 056 руб.
Гастроэнтеролог ДГКБ №13 имени Н.Ф. Филатова Елена Костомарова (Москва): "Лера родилась с кишечной непроходимостью, причину которой долго не могли установить. Лишь после проведения генетического исследования удалось поставить правильный диагноз: синдром Бердона. Заболевание характеризуется нарушением работы мышечной ткани в стенках кишечника и симптомами частичной кишечной непроходимости. Для роста и развития Леры жизненно необходимо специальное внутривенное питание и витамины".
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 171 печатном, телевизионном и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,026 млрд руб. В 2019 году (на 4 апреля) собрано 401 325 053 руб., помощь получил 441 ребенок. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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