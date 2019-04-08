Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

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Сегодня мы рассказываем о шестимесячной Лере Горчаковой из Курска.

У девочки на фоне тяжелого генетического заболевания – синдрома Бердона – возникла непроходимость кишечника. Лера перенесла уже несколько операций и длительное лечение. До сих пор кишечник ребенка почти не работает, обычные детские смеси организм Леры не усваивает. Чтобы девочка могла жить, расти и развиваться, ей необходимо внутривенное питание. Но оно стоит больших денег, у родителей Леры таких средств нет.

Из письма Жанны Горчаковой, мамы Леры: "У дочки сразу после рождения заподозрили кишечную непроходимость – Лера после еды сильно срыгивала. На вторые сутки дочку перевели в областную детскую больницу. Леру обследовали, и диагноз подтвердился. Дочку сразу прооперировали, устранили непроходимость. Но послеоперационный период был тяжелым, состояние дочки ухудшалось. Дополнительное исследование показало, что у Леры редкая генетическая болезнь – синдром Бердона, врожденная мышечная слабость. Мышцы кишечника почти не работают, из-за этого и возникала непроходимость, образовались множественные спайки. В Курске нам ничем больше не могли помочь, и Леру перевели в московскую Детскую городскую клиническую больницу (ДГКБ) №13 имени Н.Ф. Филатова. Здесь установили бровиак – венозный катетер длительного использования, подобрали внутривенное питание, обучили меня ставить капельницу и правильно ухаживать за Лерой. Уже месяц как мы дома. На первое время питание для дочки помогли купить благотворители, но оно подходит к концу. В больнице нас обеспечивали питанием бесплатно, а теперь его нужно приобретать самим. Но внутривенное питание безумно дорогое, нам с мужем не по карману. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Леры Горчаковой не хватает 839 056 руб.

Гастроэнтеролог ДГКБ №13 имени Н.Ф. Филатова Елена Костомарова (Москва): "Лера родилась с кишечной непроходимостью, причину которой долго не могли установить. Лишь после проведения генетического исследования удалось поставить правильный диагноз: синдром Бердона. Заболевание характеризуется нарушением работы мышечной ткани в стенках кишечника и симптомами частичной кишечной непроходимости. Для роста и развития Леры жизненно необходимо специальное внутривенное питание и витамины".

ПОМОЧЬ ЛЕРЕ

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