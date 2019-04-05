Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
5 апреля 201914:56

"Плеер.ру" не работает из-за решения суда

Global Look Press

Савеловский суд Москвы приостановил работу интернет-магазина "Плеер.ру".

Сейчас на сайте размещена информация о том, что магазин не работает по техническим причинам. Такое же сообщение повторяется при телефонных звонках.

Суд установил, что ООО "Алеко Т", которому принадлежит "Плеер.ру", повторно нарушило требования законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники. Деятельность магазина приостановлена на 30 суток, передает ТАСС. Между тем источник, близкий к компании, сообщил, что магазин также обвиняют в подделке чеков.

В ходе заседания представитель компании просил прекратить производство по делу из-за истечения срока давности. По его данным, сумма выявленных правонарушений не превышает миллион рублей. Однако суд указал, что сумма составила 1 миллион 220 тысяч рублей, что подтверждается материалами дела, в том числе заключением эксперта и чеками.

Нарушения в работе онлайн-магазина были выявлены ФНС еще в июле 2018 года, напоминает РИА Новости. Магазин не применял онлайн-кассы, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года. Из-за этого выручка в налоговой отчетности не фиксировалась, налоги с такой выручки не уплачивались. После этого работа магазина была приостановлена.

"Плеер.ру" является одним из крупнейших российских интернет-магазинов. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, его выручка превышает 10 миллиардов рублей в год.

Сейчас

14:57

Адвоката Вышинского обвинили в незаконной приватизации дома в заповеднике

14:07

Россия выиграла у Украины спор в ВТО

12:38

Путин в курсе исследования, согласно которому у россиян нет денег на обувь

12:35

Песков призвал Трампа перейти от слов к делу

11:48

МВД: Коваленко ушел по собственному

10:00

Порошенко и Зеленский сдали анализы перед дебатами

06:29

Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Ливии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Россия выиграла у Украины спор в ВТО

Россия выиграла у Украины спор в ВТО

1 час назад
Путин в курсе исследования, согласно которому у россиян нет денег на обувь

Путин в курсе исследования, согласно которому у россиян нет денег на обувь

2 часа назад
Песков не стал комментировать "кадровые пересуды"

Песков не стал комментировать "кадровые пересуды"

58 минут назад
Дебаты Зеленского с Порошенко: реакция Кремля

Дебаты Зеленского с Порошенко: реакция Кремля

2 часа назад
Адвоката Вышинского обвинили в незаконной приватизации дома в заповеднике

Адвоката Вышинского обвинили в незаконной приватизации дома в заповеднике

31 минута назад
В Перми не стали задерживать хулигана, избившего инвалида и его собаку-поводыря

В Перми не стали задерживать хулигана, избившего инвалида и его собаку-поводыря

2 часа назад
Семья перерыла 12 тонн мусора, чтобы найти выброшенный пакет с миллионами

Семья перерыла 12 тонн мусора, чтобы найти выброшенный пакет с миллионами

29 минут назад
Песков призвал Трампа перейти от слов к делу

Песков призвал Трампа перейти от слов к делу

3 часа назад
Сбербанк прокомментировал слухи о масштабном ограничении приема купюр в банкоматах

Сбербанк прокомментировал слухи о масштабном ограничении приема купюр в банкоматах

4 часа назад
Россия следит за ситуацией в Ливии, но не участвует

Россия следит за ситуацией в Ливии, но не участвует

2 часа назад
Георгия Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным

Георгия Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным

5 часов назад
Любимый суп россиян оказался самым вредным

Любимый суп россиян оказался самым вредным

6 часов назад
Ушаков заявил, что его решили отстранить в бане

Ушаков заявил, что его решили отстранить в бане

1 час назад
Зенитный ракетный комплекс "Тор" прошел боевое крещение

Зенитный ракетный комплекс "Тор" прошел боевое крещение

1 час назад
Крым отказался от курортного сбора

Крым отказался от курортного сбора

2 часа назад
Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"

Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"

03.04.2019 23:34
Штурм поющей стены на шоу "Ну-ка, все вместе!"

Штурм поющей стены на шоу "Ну-ка, все вместе!"

03.04.2019 19:10
Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

01.04.2019 08:30
Париж не хочет давать Лондону отсрочку без четкого плана

Париж не хочет давать Лондону отсрочку без четкого плана

7 минут назад
"Сидели, работали, обманывали людей": банда лжеэкстрасенсов обогатилась на миллионы

"Сидели, работали, обманывали людей": банда лжеэкстрасенсов обогатилась на миллионы

7 минут назад
В Крыму запретят строить дома в прибрежной зоне

В Крыму запретят строить дома в прибрежной зоне

8 минут назад
Страны СНГ занялись укреплением информационной безопасности

Страны СНГ занялись укреплением информационной безопасности

28 минут назад
Новак: газовая директива ЕС позволяет реализовать СП-2

Новак: газовая директива ЕС позволяет реализовать СП-2

30 минут назад
"Быстро в машину!": трехлетний мальчик впал в кому после ДТП в Тарко-Сале

"Быстро в машину!": трехлетний мальчик впал в кому после ДТП в Тарко-Сале

43 минуты назад
Неуловимая бактерия, способная выжить на Марсе, "сдалась" томским учёным

Неуловимая бактерия, способная выжить на Марсе, "сдалась" томским учёным

56 минут назад
Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на "столетия оккупации"

Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на "столетия оккупации"

1 час назад
Сосо Павлиашвили излечило от эпилепсии рождение дочери

Сосо Павлиашвили излечило от эпилепсии рождение дочери

1 час назад
НАТО – угроза для мира, которой необходимо положить конец, заявили в Бундестаге

НАТО – угроза для мира, которой необходимо положить конец, заявили в Бундестаге

1 час назад
Арашуков не отчитался о доходах

Арашуков не отчитался о доходах

1 час назад
Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями

Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями

1 час назад
Сергей Семак: верю, что Кокорин сможет вернуться в футбол

Сергей Семак: верю, что Кокорин сможет вернуться в футбол

1 час назад
В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток "доктора Франкенштейна"

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток "доктора Франкенштейна"

1 час назад
Отпуск под угрозой: тунгиоз - тропическая инфекция с жуткими последствиями

Отпуск под угрозой: тунгиоз - тропическая инфекция с жуткими последствиями

2 часа назад
"Железобетонное доказательство, или Ищите женщину". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"

"Железобетонное доказательство, или Ищите женщину". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"

2 часа назад
Мафия, футбол, похищение: сицилиец жестоко разыграл болельщиков и игроков

Мафия, футбол, похищение: сицилиец жестоко разыграл болельщиков и игроков

2 часа назад
Болезнь или ложная тревога? Врачи обсуждают значение предиабета

Болезнь или ложная тревога? Врачи обсуждают значение предиабета

2 часа назад
У больницы в Ижевске обнаружили свалку медкарт пациентов с их диагнозами

У больницы в Ижевске обнаружили свалку медкарт пациентов с их диагнозами

3 часа назад
Кому-то неожиданно повезет: синоптики дали прогноз на выходные

Кому-то неожиданно повезет: синоптики дали прогноз на выходные

3 часа назад
ГИБДД усложнит теоретический экзамен на "права": уже известны подробности!

ГИБДД усложнит теоретический экзамен на "права": уже известны подробности!

3 часа назад
Обзор смартфона Xiaomi Mi 9: детали имеют значение

Обзор смартфона Xiaomi Mi 9: детали имеют значение

3 часа назад
Коммунальщики дождались, когда снег растает, и отчитались об уборке

Коммунальщики дождались, когда снег растает, и отчитались об уборке

4 часа назад
Артемы и Софьи вышли в лидеры: рейтинг самых популярных имен в России

Артемы и Софьи вышли в лидеры: рейтинг самых популярных имен в России

4 часа назад
Россияне восьмой год подряд выиграли чемпионат мира по программированию

Россияне восьмой год подряд выиграли чемпионат мира по программированию

4 часа назад
Принц Гарри сравнил Fortnite с наркотиками и призвал ее запретить

Принц Гарри сравнил Fortnite с наркотиками и призвал ее запретить

4 часа назад
Вести.net: Google официально представил русскоязычного "Ассистента"

Вести.net: Google официально представил русскоязычного "Ассистента"

5 часов назад
Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

04.04.2019 12:03
В Доме музыки Сати Спивакова и Владимир Кошевой представят сказы Бажова

В Доме музыки Сати Спивакова и Владимир Кошевой представят сказы Бажова

03.04.2019 15:20
В "Зарядье" выступит один из лучших квартетов мира

В "Зарядье" выступит один из лучших квартетов мира

02.04.2019 09:48