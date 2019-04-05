Семья перерыла 12 тонн мусора, чтобы найти выброшенный пакет с миллионами

Необычные визитеры явились на днях на мусоросортировочный завод в Тюмени. Супруги рассказали, что перевезли бабушку к себе, а квартиру ее продали.

Деньги от продажи – несколько миллионов рублей — они положили в пакет, а в один далеко не прекрасный день перепутали этот пакет с мусорным мешком и выбросили на помойку.

Когда это выяснилось, семья вернулась к контейнеру, но его содержимое уже вывезли на мусоросортировочный завод.

Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха тюменского МСЗ Виктор Загидулин, работники завода вошли в их положение.

Однако для того, чтобы найти пакет с миллионами, пришлось перерыть 12 тонн мусора. К счастью, это оказалось не напрасным: мешок с деньгами удалось найти, пишет тюменский портал "Наш город".