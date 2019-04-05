Футболистов "Челси" накануне лондонского дерби с "Вест Хэмом" застукали в клубе

В понедельник, 8 апреля, в английской футбольной премьер-лиге состоится лондонское дерби, в рамках которого "Челси" на "Стэмфорд Бридж" примет "Вест Хэм". Накануне столь важного матча подопечные Маурицио Сарри весело провели ночь в недавно открывшемся закрытом частном клубе.

Ночной клуб Raffles посетили оборонцы Гари Кэхилл, Эмерсон Палмиери, Этан Ампаду, полузащитники Росс Баркли, Рубен Лофтус-Чик, Дэниел Дринкуотер, а также нападающий сборной Франции Оливье Жиру.

Первым клуб в час ночи покинул Кэхилл, вслед за ним домой отправились Лофтус-Чик и 18-летний Ампаду. Как сообщает британское издание Mirror, хавбек Дринкуоттер был замечен уезжающим на такси в компании двух девушек – блондинки и брюнетки. Чемпион мира Жиру задержался в клубе до двух часов ночи.

Максимум пользы из посещения культурно-развлекательного мероприятия извлек 25-летний хавбек национальной сборной Англии Баркли, который покинул вечеринку ближе к пяти часам утра.

Напомним, "Челси" с 63 очками занимает 5-е место в турнирной таблице, а "Вест Хэм" расположился на 11-й строчке, имея в активе 42 очка.