В США бывший преступгник выдавал себя за школьника, пропавшего воемь лет назад

Стражи порядка из американского города Ньюпорт, штат Кентукки, объявили о том, что нашли жителя Иллинойса Тимоти Питцена, который пропал в мае 2011 года. Тогда мальчику было 6 лет. Оказалось, впрочем, что за 14-летнего подростка выдавал себя 23-летний бывший преступник, сообщает NY Times.

История Тимоти Питцена наделала много шуму в США восемь лет назад. В мае 2011 года мать Эми забрала сына из школы и отправилась с ним на несколько дней в путешествие по окрестным развлекательным центрам. Вскоре после этого женщина покончила с собой. В предсмертной записке она написала, что отдала ребенка неким любящим людям, и что мальчика никогда не найдут.

Бабушка Тимоти обратилась в полицию, но до недавнего времени поиски мальчика не приводили ни к каким результатам. Последний раз школьника видели с матерью в штате Висконсин.

В начале апреля полицейские из Кентукки заявили, что нашли мальчика. Питценом представился бездомный молодой человек, заявивший, что ему 14 лет.

По словам американца, его похитили семь лет назад и держали в плену несколько крепких мужчин. Стражи порядка уже успели оповестить родственников пропавшего, однако ДНК-тест показал, что задержанный не тот, за кого себя выдает.

Выяснилось, что пропавшим школьником представился 23-летний Брайан Майкл Рини, который недавно освободился из тюрьмы после того, как отсидел 1,5 года за кражу со взломом.

Бабушка Тимоти Питцена заявила, что этот инцидент разбил ей сердце.

Поиски пропавшего мальчика продолжаются.