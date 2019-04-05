Новак: газовая директива ЕС позволяет реализовать СП-2

Имеющаяся редакция газовой директивы ЕС позволяет реализовать строительство "Северного потока-2".

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал министр энергетики России Александр Новак, комментируя принятый накануне Европейским парламентом вместе с Советом Европы проект директиву по газу.

В документе содержится положение о том, что европейские правила теперь будут распространяться на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в ЕС, в том числе на "Северный поток-2", который должен пройти из России в Германию.

Директива предписывает разделить компании на тех, кто поставляет топливо и тех, кто его транспортирует. Иными словами, компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.