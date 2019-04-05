"Сидели, работали, обманывали людей": банда лжеэкстрасенсов обогатилась на миллионы
Полиция разоблачила банду псевдоэкстрасенсов, которые обманывали людей по всей стране. По подозрению в мошенничестве в столице, а также в Московской и Тульской областях задержаны 12 человек. Они обещали избавление от любых проблем и недугов — разумеется, не бесплатно. Только одна из жертв отдала аферистам три миллиона рублей за снятие порчи.
- У нас есть звонок в студии, алло, здравствуйте!
Горячая линия магической помощи раскалена. Звонки — со всей страны. В прямом эфире вникает в чужие беды ясновидящая широкого профиля Тамара. Крайне подозрительна — кругом видит заговоры.
- У нас в семье беда, помогите нам, пожалуйста! Мой сын — молодой, 33 года, — нашел себе какую-то женщину старше.
- Вашего сына приворожили, приворожили очень даже хорошо! Сделан приворот на крови!
Достижения современной медицины — ничто по сравнению со способностями экстрасенса. Вот она раздает советы бездетным парам.
- Многие женщины пытаются бегать по больницам, делают ЭКО, разные процедуры. Чем делать поспешные выводы, бегать по врачам и уничтожать свой организм своими же руками, лучше отзвонитесь мне.
Основные чудеса происходили за кадром. Доверчивых зрителей обрабатывали операторы колл-центра. Такой звонок дорого обошелся 78-летней москвичке: у ее родственника лжеэкстрасенсы диагностировали порчу. Снимали поэтапно — и проклятие, и деньги со счетов.
"Потерпевшая согласилась и на протяжении некоторого времени переводила на счет злоумышленников деньги. Общий материальный ущерб составил около трех миллионов рублей", — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В ходе расследования этого дела сыщики вышли на международный центр парапсихологии. Именно его сотрудники обманывали и обирали несчастных людей. Обыски прошли в столице, в Московской и Тульской областях. Среди 12 задержанных оказалась и та самая всесильная колдунья из телевизора. С полицией она была честнее, чем с клиентами.
- Сидели, работали, обманывали людей.
- Что-что?
- Обманывали людей.
- Под каким предлогом?
- Что все в жизни наладится, все будет хорошо.
Пустыми обещаниями людей кормили несколько лет. Судя по материалам допроса, телефонные колдуньи успевали, например, сходить в декрет и вернуться к волшебной практике. Способности нарабатывали в процессе.
- На эту работу меня позвала сестра. Когда она меня позвала, она еще не была экстрасенсом. Она была таким же оператором, как и я.
Сколько людей были обмануты шарлатанами и о каком ущербе может идти речь, еще предстоит выяснить. Сыщики изучают изъятые финансовые документы и клиентскую базу псевдоэкстрасенсов. Заведено уголовное дело о мошенничестве.
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