Все билеты проданы: на матче "Спартак" – ЦСКА ожидается аншлаг

В рамках 22-го тура российской премьер-лиги столичный "Спартак" примет московский ЦСКА. За сутки до старта игры пресс-служба "красно-белых" выступила с официальным заявлением о том, что все билеты на трибуны "Открытие Арены" проданы.

"Для самых преданных поклонников нашей команды, владельцев абонементов на текущий сезон и карт лояльности, были выделены приоритетные этапы покупки. Оставшиеся билеты раскуплены в период свободной онлайн-продажи, а также приобретены в ходе аукциона, – говорится на официальном сайте "Спартака". – Убедительно просим вас не покупать билеты с рук и на сайтах объявлений! Данные билеты считаются недействительными, доступ по ним будет заблокирован".

Армейцы с 37 очками занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, а "красно-белые" расположились на 5-й строчке, имея в активе 36 очков. Матч "Спартак" – ЦСКА состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.