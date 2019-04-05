"Краснодар" готов заплатить за португальца Шикинью 660 млн рублей

Хавбек португальского футбольного клуба "Морейренсе" Шикинью получил предложение от российского "Краснодара", который заинтересован в переезде 23-летнего игрока в чемпионат премьер-лиги. "Быки" оценили португальца в 9 млн евро или в 660 млн рублей.

При этом, как сообщает издание A Bola, сам полузащитник и его нынешняя команда вроде бы не против трансфера, но проблема в том, что 50% прав на игрока принадлежат лиссабонской "Бенфике" и без ее согласия переход не состоится. Тем не менее, "Краснодар" ожидает положительного ответа из столицы Португалии.