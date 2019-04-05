К юбилею Валентины Матвиенко "Россия 1" покажет фильм "Валентина"

Валентина Ивановна Матвиенко – третье лицо в государстве, первая женщина председатель Совета Федерации и самая влиятельная женщина-политик в России. Телеканал "Россия 1" покажет к ее юбилею фильм "Валентина".

Валентина Матвиенко никогда не писала заявлений о приеме на работу, но ее приглашали на высокие должности. В период развала Советского Союза Валентина Матвиенко была послом на Мальте. 48 часов она являлась послом несуществующей страны, а затем в течение суток Валентина Ивановна добилась признания новой России правительством Мальты.



Первая сделка по продаже российского вооружения странам НАТО прошла в период работы Валентины Матвиенко в посольстве Греции.

Из министерства иностранных дел Валентина Матвиенко была приглашена на "расстрельную" должность – заместителя председателя правительства, когда по всей стране шли забастовки из-за многомиллиардной задолженности перед бюджетниками и пенсионерами. Валентина Ивановна работала в режиме МЧС, принимая решения на грани фола.

Санкт-Петербург за время губернаторства Матвиенко перестал быть городом с областной судьбой. Она инициировала крупнейшие амбициозные проекты, принимала личное участие в судьбах простых горожан, организовала строительство суперсовременных сооружений и учреждений культуры мировой значимости.

Сегодня Валентина Матвиенко возглавляет Совет Федерации, который коренным образом изменился с ее приходом.

В фильме принимают участие: Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Сергей Собянин, Алексей Миллер, Герман Греф, Игорь Иванов, Николай Рыжков, Виктор Христенко, Валерий Гергиев, Борис Эйфман, а также мальтийские и греческие предприниматели, чиновники и простые люди из разных городов России.

Смотрите фильм Саиды Медведевой и Евгения Рожкова "Валентина" на телеканале "Россия 1" в воскресенье, 7 апреля, в 14:20.