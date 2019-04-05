Желание эмигрировать: Песков провел параллель между Россией и Штатами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные исследования о том, что каждый пятый россиянин хочет покинуть страну, заявил, что это не самый высокий показатель в сравнении с другими странами, в частности, США, а проведение подобных социологических исследований — абсолютно нормальная тема.

Как передает РИА Новости, Песков подчеркнул, что количество американцев, которые хотят эмигрировать из своей страны, куда больше, чем каждый пятый.

По его словам, такие настроение обычны для разных людей, одни из которых любят более подвижный образ жизни, другие же, напротив, предпочитают оставаться на прежнем месте.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что к подобным исследованиям нужно относиться "с известными допусками" – имея в виду точность приводимых цифр.

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на данные опроса компании Gallup за 2018 год о том, 20% россиян хотели бы навсегда покинуть страну. По данным социологов, данная цифра оказалась самой высокой с 2007 года, когда в Gallup начали опросы по данной теме.