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Выборы на Украине 1 минута назад
Предвыборное шоу продолжается: от карнавала до Майдана один шаг
Украинское шоу под названием "Выборы" продолжается: Порошенко принял вызов Зеленского. Дебаты кандидатов пройдут на стадионе "Олимпийский". Пока не известно, будет ли концерт и девушки из команды поддержки, но это Украина, исключать ничего нельзя. От карнавала до Майдана всего один шаг.
Ведущий ток-шоу "Кто против?" Сергей Михеев отметил, что кандидаты в президенты пытаются в глазах народа противопоставить себя друг другу. Зеленского обвиняют в том, что он превращает политику в шоу. Порошенко не считает дебаты шоу, заявляя, политика – это серьезно.
На самом деле, считает ведущий, все развивается абсолютно закономерно. Политику в злое шоу превратил сам Порошенко, он — его главный автор. За пять лет правления действующий президент стал артистом, и абсолютное вранье выставляет за правду. "Все, что происходит на Украине, он превратил в театр абсурда и в театр злых клоунов. И не понимает, что это его детище", — сказал Михеев.
Зеленский – следующий пункт в развитии украинской политической реальности. Именно поэтому во втором туре Порошенко встречается не с серьезным политиком, с которым можно обсуждать стратегию, а с актером из комедийного шоу.
Международный обозревать ИД "Коммерсантъ" Максим Юсин, комментируя сегодняшнюю предвыборную ситуацию, подчеркнул: "После первого тура Порошенко обещал учесть все ошибки. И могло создаться впечатление, что он их действительно учтет. Но текущие заявления действующего президента показывают: ничего не учтено. Он снова говорит о разном политическом векторе с Зеленским. То есть все, кто не за Порошенко – предатели. Получается, президент единой Украины разделяет свой собственный народ".
Соведущий шоу Владимир Соловьев объяснил гостям студии, почему в России столь пристальное внимание к украинским событиям: «"ы смотрим на то, что происходит на Украине и видим, как не должно быть".
Соловьев пояснил, в результате войны четверть населения страны сбежала якобы на работу. Украина стала самой нищей страной в Европе, опустилась до того, что смертность страшно превышает рождаемость. В Незалежной возникла эпидемия оспы, и она теперь – распространительница страшного заболевания. И, наконец, Украина стала посмешищем всего мира, потому что такого уровня коррупции нет даже в африканских диктатурах.
"И мы должны об этом говорить, потому что некоторые наши псевдодемократы считают, что России нужно идти этим путем. Для них демократия – это и есть тот коррупционный, подлейший националистический беспредел, который называется украинским западным путем", — сказал Соловьев.
"На самом деле альтернативный путь для Украины – это Россия", — подытожил Сергей Михеев. В 90-е годы многие постсоветские республики шли абсолютно одним и тем же путем: суверенитет, развал экономики, грабительская приватизация, криминальная революция. Россия и Украина вместе стояли в очередь на Запад. "Потом мы поняли, что это путь в никуда, а Украина – нет. Ее путь привел к краху, и впереди ничего светлого не ждет. Поэтому не Украина для России — альтернативный путь, а наоборот", — заключил ведущий.
Второй тур пройдет 21 апреля, так как согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. В нем примут участие лидер первого тура Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.
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