Помогите маленькому Мише услышать мир
У двухлетнего Миши из Томска врожденная микротия и атрезия слухового прохода справа — это означает, что у малыша полностью отсутствует ушко и слуховой проход. Однако шанс услышать окружающий мир у него все-таки есть. Нужную операцию делают в США, но ее стоимость составляет более 5 миллионов рублей. Без вашей помощи семья не сможет собрать нужную сумму.
Миша родился 17 июня 2016 года. Родители с радостью ждали появления на свет желанного ребенка. Однако сразу после родов слова врача прозвучали как приговор — у малыша не оказалось одного ушка. Счастье от радости встречи сменилось постоянным страхом за жизнь ребенка, за его будущее — что он не будет слышать и говорить, не сможет адаптироваться в социуме. Кроме того, при таком диагнозе есть большая вероятность возникновения холестеатом — опухолей, которые растут в сторону мозга. При атрезии слухового прохода холестеатома появляется у каждого второго ребенка во время простудных заболеваний.
"Мы живем в Сибири, и в зимние периоды дети болеют очень часто. Каждый раз мое сердце кровью обливается от страха. Обнаружить опухоль можно только по снимкам компьютерной томографии, но эта процедура тоже опасна для здоровья", — рассказывает мама Миши.
В России операции по восстановлению слухового прохода не проводят. Возможно "сделать" только само ушко — вмешательство очень травматичное, но слух оно не восстанавливает.
Однако таким детям, как Миша, успешно помогают в клинике Global Hearing Inc. (Калифорния, США). Врачи за одну операцию берутся реконструировать слуховой проход, барабанную перепонку и ушную раковину. Благодаря уникальной технологии сотни маленьких пациентов уже получили возможность слышать и жить полноценной жизнью.
В случае с Мишей врачи уверены в успехе операции и дали гарантии, что ребенок будет слышать, но провести ее надо не позднее четырех лет. Однако стоимость операции составляет 85 тысяч долларов. Целый год семья самостоятельно собирала средства и на данный момент смогла оплатить депозит и зафиксировать сумму и дату - прооперировать ребенка обещали 3 сентября 2019 года. Однако собрать полную сумму на лечение родители не в состоянии.
"Это самое страшное — когда твой ребенок болен, ему можно помочь, и ты знаешь, что для этого нужно, а у тебя нет на это средств. Куда деваться, куда бежать, хочется выть от бессилия, тоски и несправедливости. Из-за огромной суммы мы не можем сами справиться с этой проблемой. Нам очень нужна ваша помощь. Пожалуйста, не оставляйте нас, помогите вернуть сыну полноценный слух", — обращается ко всем неравнодушным людям мама Миши.
Также можно помочь, отравив SMS на номер 3434 с любой суммой (сумма пожертвования может быть от 10 до 5 тысяч рублей).
Или перевести деньги через "Сбербанк.Онлайн", указав в назначении платежа "Благотворительное пожертвование для Михаила Барабанщикова".
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