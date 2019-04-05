В Татарстане у дороги выбросили живых собак в завязанных мешках

Прокуроры Татарстана проводят проверку по факту жестокого обращения с животными после того, как в соцсетях и СМИ появилось видео, которое вызвало негодование пользователей.

На кадрах видно, как вдоль дороги в Кукморском районе республики лежат мешки, из которых торчат головы собак.



Видео разместил мужчина, который рассказал, что кадры были сделаны его приятелем. Он проезжал по дороге, когда увидел шевелящиеся мешки.

Водитель остановится и обнаружил, что в мешках находятся живые собаки. Он освободил и накормил крайне истощенных животных, однако дальше заниматься их судьбой не мог, поехал дальше.

Теперь прокурору района предстоит выяснить, кто засунул живых собак в мешки, пишет сайт "КП".

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области мужчина привязал собаку к железнодорожным путям. К счастью, машинист поезда увидел пса и освободил его.

Позже зоозащитники разыскали пса по фото, которое попало в соцсети. Выяснилось, что это собака местного 40-летнего мужчины, который сказал, что Серега (кличка пса) "свое отжил".

При этом отдать Серегу зоозащитникам он отказался. Этим происшествием занимается региональное управление полиции на транспорте.