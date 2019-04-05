Медведев отправил Смолина в отставку

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Владимира Смолина от должности заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по его просьбе.

Как передает РИА Новости, об этом стало известно из документа кабинета министров, размещенного на сайте российского правительства.

55-летний Смолин занимал нынешнюю должность с августа 2005 года. В его обязанности входило, в частности, координация государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в Росприроднадзоре. До этого он был и. о. обязанности генерального директора ФГУ "Экспертнефтегаз" министерства энергетики России. Является кандидатом экономических наук.

Ранее, 25 марта, Медведев своим распоряжением назначил заместителем руководителя Росприроднадзора Светлану Жулину, которая ранее трудилась начальником управления по надзору за объектами нефтегазового комплекса Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора).