Кузнецова рассказала о планах Лисова по возвращению в Россию

Россиянин Денис Лисов, который был задержан с тремя детьми в Варшаве, планирует вернуться в Россию. Об рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Однако даты возвращения пока неизвестны​​​.

Лисова задержали с тремя дочерями Алисой, Серафимой и Софьей (4, 6 и 12 лет) в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. В розыск их объявили шведские власти, передает РИА Новости.

До этого семья проживала в Швеции. Мать детей заболела и попала в больницу, власти забрали детей у отца, так как он якобы был не в состоянии справиться с уходом за ними. Девочек передали в приемную семью выходцев из Ливана.

В Польше Лисов подал прошение о предоставлении ему статуса беженца. Суд постановил, что до рассмотрения вопроса о статусе беженца дети будут находиться под опекой отца в Варшаве.