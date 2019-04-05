Эрдоган: Штаты не смогли предложить ничего лучше российских С-400

Соглашение с Москвой о поставках зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" финализировано. Анкара уже платит по контракту, заявил президент Реджеп Эрдоган. Турецкий лидер уточнил, что его страна хотела купить американские ЗРК Patriot, однако США не смогли предложить ничего подходящего, пишет агентство ТАСС. Первые поставки российских систем ПВО начнутся в июле, добавил глава государства.

Зенитные ракетные комплексы С-400 станут одной из главных тем на встрече Реджепа Эрдогана с Владимиром Путиным, которая пройдет 8 апреля в Москве. Помимо этого, лидеры двух стран обсудят ситуацию в Сирии. Отдельно остановятся на вопросе стабилизации обстановки в провинции Идлиб.

Россия и Турция несут особую ответственность за восстановление мира в Арабской Республике как участники астанинского процесса, рассказал журналистам помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

Напомним, ранее Штаты опять попытались отговорить Турцию покупать российские С-400. Якобы они не могут работать в одной системе с истребителями F-35. Кроме того, Вашингтон пообещали сделать Анкаре очень выгодное предложение.

С-400 – самая современная российская серийная система ПВО. ЗРК способен обнаружить летательный аппарат на расстоянии до 600 километров. Для комплекса разработаны два типа ракет. Дальность действия первого достигает 250 километров, второго – 400 километров.