Пока Зверев-старший "спасает" Байкал, его больной сын мыкается по съемным углам
В то время, как король гламура Сергей Зверев с короной на голове у стен Кремля взывал к защите озера Байкал, его сын Сергей Зверев-младший отправился на родину отца — в далекий поселок Култук Иркутской области.
Там он тоже устроил одиночный пикет, но с призывом к отцу помочь ему в трудных жизненных обстоятельствах.
В студии "Прямого эфира" Зверев-младший рассказал, что отец его полностью игнорирует, он же сейчас сильно болен и нуждается в лечении.
Кроме того, им с женой очень нужно собственное жилье – они уже давно хотят родить ребенка, а съемная квартира для этого не лучший вариант.
Зверев-младший поясняет, почему претендует на долю элитной квартиры отца в Москве.
Известно, что Зверев-старший взял Сергея из детского дома. Если бы этого не произошло, то после наступления совершеннолетия ему полагалось бы свое жилье.
Однако теперь, когда Зверев-старший лишил родительской милости Зверева-младшего, последний остался ни с чем.
При этом сын зла на отца не держит и даже поддерживает стремление отца защитить Байкал. Он публично обращается к Звереву-старшему с призывом вместе защищать озеро, но при этом надеется, что отец поможет ему с собственным жильем.
Сергей претендует на часть трехкомнатной квартиры в центре Москвы, на Тверской, где он прописан, однако согласен на вариант поскромнее.
Почему Зверев-старший оборвал все контакты с приемным сыном? Действительно ли он серьезно болен? Придется ли сыну судиться с отцом за квадратные метры в центре столицы? И как биологическая мать Зверева-младшего, которая недавно внезапно появилась в его жизни, объясняет причины, по которым сдала его в детский дом?
В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" – о перипетиях отношений короля гламура с его приемным сыном.
Сейчас
Трамп предупредил, что США могут превратиться в Венесуэлу
Картина дня
-
Порошенко и Зеленский сдали анализы перед дебатами
- В Черном море прошли ракетные стрельбы
- Украинский министр обещает приехать в Москву на танке
- Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
- Задержана банда экстрасенсов-аферистов
Самое читаемое
-
Было унизительно: известная актриса ушла от мужа из-за побоев
- Создан опасный вирус, меняющий результаты МРТ. Врачи не в состоянии заметить
- На трассе живодеры выбросили живых собак в завязанных мешках. Видео
- Из-за свежевыжатых соков у молодой женщины погиб мозг
- Тайна исчезнувшего мальчика спустя годы так и осталась неразгаданной
Телеканал "Россия"
-
Новые звезды шоу-бизнеса поборются за миллион
- Букмекеры назвали фаворитов "Евровидения-2019"
- "Годунов": историческое путешествие с лучшими артистами современности
- Юлиан плюс Анастасия: на свою восьмую свадьбу певица пришла в черном
Вести.Экономика
-
Саудовская Аравия грозит прекратить продажу нефти в долларах, чтобы остановить NOPEC
- Топ-10 самых дорогих бракоразводных процессов
- Почему цены на нефть оторвались от реальности
- Европа оказалась под китайским поясом
- Положение американских фермеров постепенно ухудшается
Вести.Hi-tech
-
Названа самая популярная марка смартфонов в России
- Apple заявила об отказе от выпуска зарядной станции AirPower
- Художник открыл портал в самую недоступную часть YouTube
- VPN-провайдеры начали уходить из России
- Глава Epic Games намекнул, во что превратится Fortnite
Авто.Вести.Ru
-
Роскошные аналоги Aurus Arsenal, которые можно купить прямо сейчас
- ГИБДД усложнит теоретический экзамен на "права": известны подробности
- Водители с этими именами чаще других попадают в ДТП!
- "Связной" принимает заказы на Tesla Model Y в России. Названы цены
- Объявлены цены на вседорожный универсал Volvo V60 Cross Country
Недвижимость
-
После хостелов депутаты возьмутся за апартаменты
- Пенсионерка строит храм на свои сбережения
- Рабочий убирал снег на крыше и провалился в туалет
- Сугроб из Челябинска выиграл конкурс красоты
- Женщина сожгла дом свекрови-ведьмы
- Почему банки отказывают в ипотеке
Вести.Медицина
-
Какой овощ загрязнен пестицидами больше остальных? Ученые знают ответ
- Говорят ученые: бутылка вина так же вредит организму, как 10 сигарет
- Даже тусклый свет ночью повреждает мозг
- Регулярное использование зубной нити снижает риск развития рака
- Новое парализующее заболевание распространяется среди детей
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
"Сидели, работали, обманывали людей": банда лжеэкстрасенсов обогатилась на миллионы
- Восемь станций сиреневой ветки метро закроют на несколько дней
- Разрытые газоны, глубокие траншеи и ободранные деревья: затянувшийся ремонт в историческом парке "Дубки"
- Медики предупредили аллергиков о раннем цветении деревьев
- День птиц, активный отдых и пластический спектакль: самые интересные события выходных
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Болезнь или ложная тревога? Врачи обсуждают значение предиабета
- Обнаружен осколок хэви-метал-планеты, переживший смерть звезды
- Остановить мгновение: найден белок, продлевающий молодость кожи
- Кошки умеют отличать свои клички от созвучных слов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Культура"
-
В новом выпуске "Белой студии" – Андрей Макаревич
- Новости 41-го Московского международного кинофестиваля
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Полярное вторжение. Москвичей предупредили о похолодании
- Учительницу вынудили уйти из школы за фото в купальнике
- В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот
- Рабочий, своровавший кабель правительственной связи у Кремля, прыгнул в реку
- 14-летний сын Рыжего Тарзана заявил, что отец избил его