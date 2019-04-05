Запад угрожает России "ядерным кулаком"

Запад не помнит историю и наступает на те же грабли. Там мало озабочены нацизмом, поднимающим голову в Европе и на Украине, считая его силой, способной противостоять России. Об этом заявил ведущий программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Нацизм – это не совсем новый инструмент давления на Россию. В 30-е годы прошлого века европейские капиталисты считали, что фашизм защитит их от Советского Союза и социалистической идеи. Крупные корпорации активно сотрудничали с Гитлером. Как известно, нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал ради 300% прибыли.

Глава НАТО Столтенберг ставит в один ряд Гитлера, Сталина и ИГИЛ (запрещена в РФ) как врагов свободы, которых нельзя было победить диалогом. Стоит напомнить, что Сталина никто не победил. Особенно важно напомнить это сегодняшним польским генералам, грозящим России "ядерным кулаком". Только кулак этот чужой, у Польши своего ядерного оружия нет.

Ведущий обратил внимание, что в период, когда человечество ушло от глобальных тупых противостояний, мы неожиданно скатываемся к риторике, которой не было даже во времена холодной войны.

Политолог Дмитрий Куликов объясняет это тем, что 70 лет без большой войны очень сильно расслабили мир. Это очень важный фактор, но не единственный.

"Западу нужно выстраивать такие режимы, которые направлены только на одно – на сдерживание и нанесение максимального вреда России. Лучше всего под это подходят националистические, фашистские режимы", — считает Куликов.

Сегодня никого не возмущает реальная этнократия в странах Прибалтики – в XXI веке по этническому признаку люди лишены политических прав.

Политолог поясняет: "Дискриминировано все – образование, язык, культура, возможность устроиться на работу. Что это, если не фашизм? На Украине – то же самое, ее единственное предназначение – быть Антироссией. Это и есть сдерживание, через нацистскую энтократическую мобилизацию".

Политолог Евгений Сатановский считает, что сегодняшние Украина, Польша и Прибалтика — это территория будущего серьезного военного столкновения в Европе.

"Когда нам польские генералы говорят о ядерном ударе, они не очень понимают, что если он будет, то будет он по территории его страны", — убежден политолог.

Сегодняшняя политическая ситуация показывает то, что Запад не выучил один важный урок.

"Там полагают, что на буферных территориях они могут позволить себе ради геополитической выгоды вырастить нацистов, потому что это сейчас полезно. И надеются, что потом смогут их контролировать. Но на самом деле это не так. И в истории есть тому страшные примеры", — подытожил политолог Дмитрий Дробницкий.