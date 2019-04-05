Порошенко пообещал вооружить флот новыми "Нептунами" уже 2019 году
Очередные испытания новых крылатых ракет "Нептун" прошли успешно. Оружие будет размещено на кораблях и наземных пусковых установках ВМС Украины. Об этом в своем микроблоге Twitter рассказал президент Петр Порошенко. На вооружение ракета должна поступить уже в декабре 2019 года.
Щодня посилюємо обороноздаднЁсть країни.— Петро Порошенко (@poroshenko) 5 апреля 2019 г.
ВЁтаю всЁх з вдалими випробуваннями крилатої ракети "Нептун", яка буде поставлена на озброєння ВЁйськово-Морських Сил Збройних Сил України. pic.twitter.com/Z5riCtKsyQ
Впрочем, ряд специалистов сомневается, что "Нептун" – это новая ракета. Больше всего она напоминает советскую Х-35, разработанную еще в 70-х годах. А значит дальность ее полета всего около 260 километров, а мощности боевой части хватает, чтобы топить корабли водоизмещением до 5 тысяч тонн.
Ранее секретарь Совета безопасности Украины Александр Турчинов объявил, что для новейшей реактивной системы залпового огня "Ольха" будут созданы боеприпасы, способные уничтожить цель на расстоянии до 200 километров. Уже сейчас, утверждает он, радиус действия ракет РСЗО достигает 130 километров.
Стоит отметить, что украинскую "Ольху" трудно отличить от советского "Смерча", чьи реактивные снаряды летают всего на 70 километров. Как разработчикам из Незалежной удалось так радикально повысить дальность этой системы, Турчинов, конечно, не пояснил.
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