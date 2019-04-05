460 миллионов: имущество близких Захарченко изъято в пользу государства

Никулинский суд Москвы изъял в доход государства имущество на 460 миллионов рублей у близких полковника Дмитрия Захарченко.

Так, были переданы деньги, ценные бумаги и два нежилых помещения в Подмосковье, арендуемых магазином "Пятерочка". Эти помещения принадлежат Алексею Киянице — отчиму Марины Семыниной, которая родила Захарченко дочь. Со счета в Сбербанке изъято 35 миллионов рублей и еще почти 5 миллионов — со счета в Промсвязьбанке.

У самой Семыниной прокуратура потребовала конфисковать 6 миллионов рублей и облигации на 208 тысячи долларов, а у ее подруги Ларисы Тучковой — 1,5 миллиона долларов. У Лилии Горшковой – подруги Анастасии Пестриковой (еще одной любовницы Захарченко) – забрали 343,5 тысячи долларов, находящиеся на ее счете в ВТБ.



Как сообщает РИА Новости, исковые требования Генеральной прокуратуры были удовлетворены частично. Так, обвинение требовало взыскать с Захарченко и его бывшей супруги Яны Саратовцевой 320 тысяч долларов за сережки, которые были куплены во время поездки в Нью-Йорк. Но суд отказал.

Это уже второй иск Генпрокуратуры к Захарченко. Ранее у борца с коррупцией и его окружения было изъято имущества на 9 миллиардов рублей.