"Вы все подохнете!": терапевт закатила истерику в подмосковной больнице

Врач больницы в Балашихе в присутствии пациентов сорвала злость на коллегах из-за немытого пола в коридоре. Одна из сотрудниц сняла кричащую женщину на видео.

"Гепатит сидит с утра, с ночи, что я ему, на руках должна нести?! У меня три университета, вы не имеете права меня здесь удерживать, ущемлять мои права! Мне работать до 70 лет, вы все подохнете, а я все помощь буду оказывать! Отвалите от меня, вы меня до инфаркта здесь довели!" — кричала занимавшаяся обследованием больных гепатитом терапевт.

А началось все с обсуждения с коллегами грязного пола, который, по версии врача, не мыли неделю. Кто-то из персонала вмешался с уточнением, что "тряпкой проходили с утра", после чего у терапевта случилась настоящая истерика. Хлопнув дверью, он скрылась в кабинете, но спустя несколько минут возобновила прием пациентов.

На произошедший 2 апреля инцидент обратили внимание и в региональном управлении Минздрава, представители которого в беседе с корреспондентом сайта "Подмосковье сегодня" предположили, что он стал следствием нервного переутомления. В ведомстве отметили, что никаких нареканий работа терапевта прежде не вызывала, напротив, пациенты тепло отзывались о враче.