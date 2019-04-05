Вячеслав Екимов: развитие велоспорта в России было бы невозможно без Игоря Макарова

Президент Федерации велоспорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов в разговоре с обозревателем Вестей.Ru о ситуации в отечественном велоспорте, отметил, что сложно переоценить роль в этом процессе главы компании "АРЕТИ" Игоря Макарова.

Предшественник Екимова на посту руководителя ФВСР Игорь Макаров 5 апреля справляет свой день рождения. Он остается в обойме отечественного велоспорта, являясь Почетным президентом федерации велоспорта. "В России немного подобных примеров преданности спорту", — говорит Вячеслав Екимов.

Действующий президент ФВСР отметил: "Искренне переживая за российский велоспорт, Игорь Макаров оказывает ему поддержку уже на протяжении нескольких десятилетий. Да, меняется формат помощи, меняется объем финансирования, но само его участие в развитии нашего вида спорта неизменно, невзирая на трудности текущего момента".

По словам Екимова, здесь и помощь региональным федерациям, создание и финансирование профессиональных российских велокоманд, и развитие детского спорта, и лоббирование спорта высоких достижений в Международном союзе велосипедистов (UCI), в Руководящий комитет которого входит Макаров.

"Сегодняшнее развитие велоспорта в России было бы невозможно без Игоря Макарова. Хочется пожелать г-ну Макарову такой же неутомимой энергии в делах, много здоровья и успехов во всех его проектах, как в бизнесе, так и в спорте", — сказал Вячеслав Екимов.