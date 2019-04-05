Охранник ювелирного салона в Уфе попытался шваброй остановить налетчиков

Черенок от швабры не помог охраннику ювелирного магазина в Уфе сдержать вооруженных молотком и гвоздодером грабителей, сообщает ГТРК "Башкортостан". Устроенный злоумышленниками погром сняли камеры наблюдения.

В торгующий украшениями салон на улице Баязита Бикбая трое мужчин в медицинских масках ворвались около семи часов вечера 4 апреля. Пока один из них сражался с сотрудником ЧОП, его подельники били витрины и складывали поддоны с ювелирными изделиями в черный мешок.

Использовавший в качестве оружия швабру охранник быстро проиграл схватку и получил несколько сильных ударов молотком по голове. Злоумышленники быстро — на всю операцию у них ушло немногим более минуты — собрали оставшиеся украшения и скрылись. Выйти на их след пока не удалось.