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5 апреля 201917:53

РНИМУ им. Н.И. Пирогова стал первым среди российских вузов, разделяющих цели ООН

Руслан Шамуков/ТАСС

Британское издание TimesHigherEducation составило рейтинг вузов, где оценивало из по уровню вовлечения в достижение целей устойчивого развития – эти цели установлены ООН.

В категорию "Хорошее здоровье и благополучие" попал 421 университет из 74 стран. Медицинский университет имени Пирогова стал лучшим среди 29 российских вузов, попавших в рейтинг, заняв 43-ю строчку.

Рейтинг в области устойчивого развития разных стран — своего рода призыв, направленный на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. Как отмечается на сайте организации, меры по улучшению благополучия населения Земли в разных государствах должны приниматься параллельно с целым рядом вопросов в разных областях, в том числе здравоохранения. Обеспечение здорового образа жизни и благополучие каждого человека в любом возрасте — важные составляющие в устойчивом развитии, говорится в сообщении пресс-службы РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

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