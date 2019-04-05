Тема:
Выборы на Украине 16 минут назад
Перед дебатами и вторым туром Порошенко наградил провокаторов
Президент Украины Петр Порошенко решил наградить моряков, задержанных российскими пограничниками за провокацию в Керченском проливе.
Инцидент произошел 25 ноября 2018 года. Три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. В частности, украинские суда проигнорировали законные требования российских пограничников остановиться, за что были задержаны и доставлены в Керчь. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.
"Учитывая мужество и героизм украинских военных моряков, военнопленных, которые были продемонстрированы во время исполнения военного долга, я принял решение наградить украинских военнослужащих, которые находятся в плену РФ", — объявил сегодня Петр Порошенко, передает ТАСС.
31 марта на Украине прошли выборы главы государства, однако никто из кандидатов не смог набрать необходимое число голосов для победы. Второй тур голосования состоится 21 апреля. В него прошли действующий президент Петр Порошенко, набравший 15,95% голосов, и новичок в политике, шоумен Владимир Зеленский (30,26% голосов).
19 апреля оба кандидата намерены участвовать в публичных дебатах. Однако по мнению политического аналитика, бывшего депутата Верховной рады Александра Дония, Порошенко уже проиграл своему сопернику.
"Он (Порошенко) не справился с властью. Способствовал очень негативным тенденциям. И у него нет электоральных шансов выиграть на выборах", — пояснил Александр Доний, выразив сомнения, что дебаты могут что-то изменить. По словам политика, чем меньше человек ассоциируется с дрязгами, ссорами и политическими дискуссиями, тем больше шансов, что на нем не будет сфокусирован протестный электорат.
Ранее по теме
-
Анализы показали, что Зеленский не наркоман, но в штабе Порошенко не верят1 час назад
-
Борьба за власть на Украине превратилась в передвижной цирк-шапито2 часа назад
-
Предвыборное шоу продолжается: от карнавала до Майдана один шаг2 часа назад
-
В крови Порошенко не нашли алкоголя, но он и "на трезвую голову довел страну до ручки"2 часа назад
-
Шафран увидела в Порошенко сказочный образ Сарумана3 часа назад
-
Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на "столетия оккупации"4 часа назад
Сейчас
Трамп предупредил, что США могут превратиться в Венесуэлу
Картина дня
-
Порошенко и Зеленский сдали анализы перед дебатами
- В Черном море прошли ракетные стрельбы
- Украинский министр обещает приехать в Москву на танке
- Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
- Задержана банда экстрасенсов-аферистов
Самое читаемое
-
Было унизительно: известная актриса ушла от мужа из-за побоев
- Создан опасный вирус, меняющий результаты МРТ. Врачи не в состоянии заметить
- На трассе живодеры выбросили живых собак в завязанных мешках. Видео
- Из-за свежевыжатых соков у молодой женщины погиб мозг
- Тайна исчезнувшего мальчика спустя годы так и осталась неразгаданной
Телеканал "Россия"
-
Новые звезды шоу-бизнеса поборются за миллион
- Букмекеры назвали фаворитов "Евровидения-2019"
- "Годунов": историческое путешествие с лучшими артистами современности
- Юлиан плюс Анастасия: на свою восьмую свадьбу певица пришла в черном
Вести.Экономика
-
Саудовская Аравия грозит прекратить продажу нефти в долларах, чтобы остановить NOPEC
- Топ-10 самых дорогих бракоразводных процессов
- Почему цены на нефть оторвались от реальности
- Европа оказалась под китайским поясом
- Положение американских фермеров постепенно ухудшается
Вести.Hi-tech
-
Названа самая популярная марка смартфонов в России
- Apple заявила об отказе от выпуска зарядной станции AirPower
- Художник открыл портал в самую недоступную часть YouTube
- VPN-провайдеры начали уходить из России
- Глава Epic Games намекнул, во что превратится Fortnite
Авто.Вести.Ru
-
Роскошные аналоги Aurus Arsenal, которые можно купить прямо сейчас
- ГИБДД усложнит теоретический экзамен на "права": известны подробности
- Водители с этими именами чаще других попадают в ДТП!
- "Связной" принимает заказы на Tesla Model Y в России. Названы цены
- Объявлены цены на вседорожный универсал Volvo V60 Cross Country
Недвижимость
-
После хостелов депутаты возьмутся за апартаменты
- Пенсионерка строит храм на свои сбережения
- Рабочий убирал снег на крыше и провалился в туалет
- Сугроб из Челябинска выиграл конкурс красоты
- Женщина сожгла дом свекрови-ведьмы
- Почему банки отказывают в ипотеке
Вести.Медицина
-
Какой овощ загрязнен пестицидами больше остальных? Ученые знают ответ
- Говорят ученые: бутылка вина так же вредит организму, как 10 сигарет
- Даже тусклый свет ночью повреждает мозг
- Регулярное использование зубной нити снижает риск развития рака
- Новое парализующее заболевание распространяется среди детей
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
"Сидели, работали, обманывали людей": банда лжеэкстрасенсов обогатилась на миллионы
- Восемь станций сиреневой ветки метро закроют на несколько дней
- Разрытые газоны, глубокие траншеи и ободранные деревья: затянувшийся ремонт в историческом парке "Дубки"
- Медики предупредили аллергиков о раннем цветении деревьев
- День птиц, активный отдых и пластический спектакль: самые интересные события выходных
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Болезнь или ложная тревога? Врачи обсуждают значение предиабета
- Обнаружен осколок хэви-метал-планеты, переживший смерть звезды
- Остановить мгновение: найден белок, продлевающий молодость кожи
- Кошки умеют отличать свои клички от созвучных слов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Культура"
-
В новом выпуске "Белой студии" – Андрей Макаревич
- Новости 41-го Московского международного кинофестиваля
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Полярное вторжение. Москвичей предупредили о похолодании
- Учительницу вынудили уйти из школы за фото в купальнике
- В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот
- Рабочий, своровавший кабель правительственной связи у Кремля, прыгнул в реку
- 14-летний сын Рыжего Тарзана заявил, что отец избил его