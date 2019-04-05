Бросившему собаку умирать на рельсах грозит реальный срок

Транспортная полиция возбудила уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Речь о человеке, который бросил собаку умирать на рельсах. В дело вмешалась прокуратура, после чего завели дело.

Как напоминает ГТРК "Санкт-Петербург", история пса Сереги две недели назад потрясла многих. Собаку привязали прямо к рельсам в районе станции Антропшино. Пес выжил благодаря бдительности и гуманности машиниста поезда. Он сумел остановить локомотив и затем отвязал собаку. Волонтеры забрали Серегу и нашли ему новых хозяев. А бывшему владельцу грозит суд, статья предусматривает реальный срок.