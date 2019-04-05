Погба за Бэйла и Варана: инсайдеры говорят про большой обмен

Мадридский "Реал" и английский "Манчестер Юнайтед" грядущим летом могут провернуть грандиозную сделку, в которую будут включены топ-игроки обоих клубов – чемпионы мира Поль Погба и Рафаэль Варан, а также самый дорогой футболист 2013 года валлиец Гарет Бэйл.

В обоих командах совсем недавно сменились главные тренеры, в каждом из клубов есть игроки, которые хотели бы сменить обстановку. И вот инсайдеры испанского издания Marca сообщили, что полузащитник "МЮ" Погба не готов подписывать новый контракт в премьер-лиге.

Но если раньше французу прочили возвращение в итальянский "Ювентус", то теперь его приоритет – "Королевский клуб" из Мадрида. Хотя руководство "Реала" официально не комментирует возможность перехода, но, по сведениям журналистов, "сливки" готовы рассмотреть вариант с включением в сделку Варана и (или) Бэйла.

Варан, как и Погба, по слухам, хочет покинуть нынешнюю команду несмотря на то, что на пост главного тренера "Реала" вернулся его соотечественник Зинедин Зидан. Бэйл же последние сезон-два явно снизил уровень игры, его продажи или обмена требуют и фанаты, и некоторые из членов правления клуба. При этом сам валлиец хоть и готов в переходу, но не хочет возвращаться в Англию, откуда он приехал в Мадрид.

В целом ситуация выглядит очень непростой, ведь трансферная стоимость всех трех игроков достаточно велика и сложно понять, как клубы будут сводить концы с концами и не попадут ли они на невыполнение требований финансового Fair Play ("честно игры") УЕФА.