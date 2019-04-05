Трамп предупредил, что США могут превратиться в Венесуэлу

США ждет такой же кризис, как и в Венесуэле, если президентом станет социалист. Об этом заявил Дональд Трамп во время беседы с журналистами.

"Венесуэла — это хаос. Вот что приносит социализм. Изберете социалиста, получите точно такую же страну, как Венесуэла!" — уверен Трамп.

Он неоднократно подвергал критике социализм и некоторых своих политических оппонентов, которые придерживаются социалистических взглядов, напоминает ТАСС.

Выборы в США пройдут в 2020 году. Одним из вероятных кандидатов является Джо Байден, который был вице-президентом при Бараке Обаме. Однако, по мнению Трампа, он не представляет для него угрозы. "Я думаю, что он только является угрозой для самого себя", — сказал он. Также он напомнил, что у Байдена "нехорошая репутация".

Ситуация в Венесуэле резко осложнилась после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его признали США, большинство европейских стран и Группа Лимы (за исключением Мексики). Россия признавать Гуайдо отказалась.

Всемирный банк считает, что экономическая ситуация в Венесуэле продолжит стремительно ухудшаться, а ее ВВП сократится на 25%. Инфляция по итогам 2018 года составила порядка 1,7 миллиона процентов, передает РИА Новости. Республику покинули уже более 3,4 миллиона человек.