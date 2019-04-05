Новости Политика

Все видео этой рубрики
5 апреля 201918:55

Трамп предупредил, что США могут превратиться в Венесуэлу

EPA

США ждет такой же кризис, как и в Венесуэле, если президентом станет социалист. Об этом заявил Дональд Трамп во время беседы с журналистами.

"Венесуэла — это хаос. Вот что приносит социализм. Изберете социалиста, получите точно такую же страну, как Венесуэла!" — уверен Трамп.

Он неоднократно подвергал критике социализм и некоторых своих политических оппонентов, которые придерживаются социалистических взглядов, напоминает ТАСС.

Выборы в США пройдут в 2020 году. Одним из вероятных кандидатов является Джо Байден, который был вице-президентом при Бараке Обаме. Однако, по мнению Трампа, он не представляет для него угрозы. "Я думаю, что он только является угрозой для самого себя", — сказал он. Также он напомнил, что у Байдена "нехорошая репутация".

Ситуация в Венесуэле резко осложнилась после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его признали США, большинство европейских стран и Группа Лимы (за исключением Мексики). Россия признавать Гуайдо отказалась.

Всемирный банк считает, что экономическая ситуация в Венесуэле продолжит стремительно ухудшаться, а ее ВВП сократится на 25%. Инфляция по итогам 2018 года составила порядка 1,7 миллиона процентов, передает РИА Новости. Республику покинули уже более 3,4 миллиона человек.

Сейчас

20:09

Климкин объяснил, почему Россия победила Украину в ВТО

19:01

Тимошенко отказалась вести дебаты между участниками второго тура

18:37

Трамп предупредил, что США могут превратиться в Венесуэлу

18:00

Дело Абызова: Ильичев арестован после возвращения из Таиланда

17:09

460 миллионов: имущество близких Захарченко изъято в пользу государства

17:08

Анализы показали, что Зеленский не наркоман

16:32

Медведев отправил Смолина в отставку

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Конфликт в Ливии: Россия призвала стороны к политическому урегулированию

Конфликт в Ливии: Россия призвала стороны к политическому урегулированию

20 минут назад
Трамп предупредил, что США могут превратиться в Венесуэлу

Трамп предупредил, что США могут превратиться в Венесуэлу

1 час назад
Тимошенко отказалась вести дебаты между участниками второго тура

Тимошенко отказалась вести дебаты между участниками второго тура

1 час назад
Победа России над Украиной в ВТО поможет в споре с США

Победа России над Украиной в ВТО поможет в споре с США

2 часа назад
Дело Абызова: Ильичев арестован после возвращения из Таиланда

Дело Абызова: Ильичев арестован после возвращения из Таиланда

1 час назад
Прорыв дамбы в Тушинском тоннеле: установлена причина

Прорыв дамбы в Тушинском тоннеле: установлена причина

1 час назад
Желание эмигрировать: Песков провел параллель между Россией и Штатами

Желание эмигрировать: Песков провел параллель между Россией и Штатами

4 часа назад
К юбилею Валентины Матвиенко "Россия 1" покажет фильм "Валентина"

К юбилею Валентины Матвиенко "Россия 1" покажет фильм "Валентина"

4 часа назад
Путин в курсе исследования, согласно которому у россиян нет денег на обувь

Путин в курсе исследования, согласно которому у россиян нет денег на обувь

7 часов назад
Эрдоган: Штаты не смогли предложить ничего лучше российских С-400

Эрдоган: Штаты не смогли предложить ничего лучше российских С-400

3 часа назад
В Перми не стали задерживать хулигана, избившего инвалида и его собаку-поводыря

В Перми не стали задерживать хулигана, избившего инвалида и его собаку-поводыря

6 часов назад
Доманский считает, что его пытаются "выдавить" из дела Вышинского

Доманский считает, что его пытаются "выдавить" из дела Вышинского

4 часа назад
Дебаты Зеленского с Порошенко: реакция Кремля

Дебаты Зеленского с Порошенко: реакция Кремля

6 часов назад
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

3 часа назад
Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"

Неудобная правда: западные СМИ набросились на "Балканский рубеж"

03.04.2019 23:34
Штурм поющей стены на шоу "Ну-ка, все вместе!"

Штурм поющей стены на шоу "Ну-ка, все вместе!"

03.04.2019 19:10
Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

01.04.2019 08:30
Киселев ответил на выпад Волкера

Киселев ответил на выпад Волкера

49 минут назад
Skoda Scala - вот она какая в мельчайших подробностях

Skoda Scala - вот она какая в мельчайших подробностях

1 час назад
Ракетные катера уничтожили противника в Черном море. Видео

Ракетные катера уничтожили противника в Черном море. Видео

1 час назад
Twitter оштрафовали на три тысячи рублей

Twitter оштрафовали на три тысячи рублей

1 час назад
Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений

Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений

2 часа назад
Женщина отсудила у соседки 5 миллионов за залитую квартиру

Женщина отсудила у соседки 5 миллионов за залитую квартиру

2 часа назад
Amazon подтвердила планы создать спутникового интернет-провайдера

Amazon подтвердила планы создать спутникового интернет-провайдера

2 часа назад
460 миллионов: имущество близких Захарченко изъято в пользу государства

460 миллионов: имущество близких Захарченко изъято в пользу государства

2 часа назад
Пока Зверев-старший "спасает" Байкал, его больной сын мыкается по съемным углам

Пока Зверев-старший "спасает" Байкал, его больной сын мыкается по съемным углам

2 часа назад
Запад угрожает России "ядерным кулаком"

Запад угрожает России "ядерным кулаком"

2 часа назад
"Вы все подохнете!": терапевт закатила истерику в подмосковной больнице

"Вы все подохнете!": терапевт закатила истерику в подмосковной больнице

3 часа назад
Порошенко пообещал вооружить флот новыми "Нептунами" уже в 2019 году

Порошенко пообещал вооружить флот новыми "Нептунами" уже в 2019 году

3 часа назад
Льготная ипотека для семей с детьми будет действовать весь срок кредита

Льготная ипотека для семей с детьми будет действовать весь срок кредита

3 часа назад
Создан опасный вирус, который меняет результаты МРТ и КТ

Создан опасный вирус, который меняет результаты МРТ и КТ

3 часа назад
Мощный взрыв прогремел в многоэтажном доме в Мадриде

Мощный взрыв прогремел в многоэтажном доме в Мадриде

4 часа назад
В Крыму запретят строить дома в прибрежной зоне

В Крыму запретят строить дома в прибрежной зоне

4 часа назад
Сосо Павлиашвили излечило от эпилепсии рождение дочери

Сосо Павлиашвили излечило от эпилепсии рождение дочери

5 часов назад
Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями

Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями

6 часов назад
Отпуск под угрозой: тунгиоз - тропическая инфекция с жуткими последствиями

Отпуск под угрозой: тунгиоз - тропическая инфекция с жуткими последствиями

6 часов назад
"Железобетонное доказательство, или Ищите женщину". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"

"Железобетонное доказательство, или Ищите женщину". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"

6 часов назад
Болезнь или ложная тревога? Врачи обсуждают значение предиабета

Болезнь или ложная тревога? Врачи обсуждают значение предиабета

7 часов назад
Кому-то неожиданно повезет: синоптики дали прогноз на выходные

Кому-то неожиданно повезет: синоптики дали прогноз на выходные

8 часов назад
ГИБДД усложнит теоретический экзамен на "права": уже известны подробности!

ГИБДД усложнит теоретический экзамен на "права": уже известны подробности!

8 часов назад
Обзор смартфона Xiaomi Mi 9: детали имеют значение

Обзор смартфона Xiaomi Mi 9: детали имеют значение

8 часов назад
Принц Гарри сравнил Fortnite с наркотиками и призвал ее запретить

Принц Гарри сравнил Fortnite с наркотиками и призвал ее запретить

9 часов назад
Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

Оркестр Павла Когана исполнит шедевры Чайковского

04.04.2019 12:03
В Доме музыки Сати Спивакова и Владимир Кошевой представят сказы Бажова

В Доме музыки Сати Спивакова и Владимир Кошевой представят сказы Бажова

03.04.2019 15:20
В "Зарядье" выступит один из лучших квартетов мира

В "Зарядье" выступит один из лучших квартетов мира

02.04.2019 09:48