Тимошенко отказалась вести дебаты между участниками второго тура

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не будет вести дебаты кандидатов в президенты Украины, вместо нее выберут другого ведущего.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в предвыборном штабе лидера первого тура выборов Владимира Зеленского.

По словам политтехнолога Дмитрия Разумкова, вести дебаты вместо Тимошенко будет другой человек, личность которого должна быть независима от обоих кандидатов на высший пост в стране.

4 апреля Зеленский предложил Тимошенко, которая заняла третье место в первом раунде президентских выборов стать арбитром на его встрече с действующим главой Украины Петром Порошенко.

Дебаты намечены на 19 апреля – на арене самого большого киевского стадиона "Олимпийский". Такое предложение выдвинул Зеленский Порошенко и тот согласился.

Ранее сообщалось, что оба соперника проходят проверку на содержание алкоголя и наркотиков в крови.

При этом заместитель председателя генерального директората по политике соседства, расширения и переговоров Еврокомиссии Катарина Матернова заявила, что ЕС готова сотрудничать с любым победителем поединка. Она подчеркнула, что если политическая программа Зеленского неизвестна, то позиции Порошенко знакомы для европейских политиков, сообщает "Интерфакс".