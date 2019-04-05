Ракетные катера уничтожили противника в Черном море. Видео

Два российских ракетных катера "Ивановец" и Р-60 провели тренировку в Черном море. Задача стояла уничтожить мишени, которые имитируют группу кораблей противника, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.



Катера выпустили по целям противокорабельные ракеты "Москит". Они пролетели более 50 километров и попали точно в плавучие щиты, изображающие корабли.

Ракетные катера "Ивановец" и Р-60 относятся к проекту 1241. Это небольшие корабли водоизмещением меньше 500 тонн несут достаточно мощное вооружение: пусковые установки ракет "Москит", 76-миллиметровое артиллерийское орудие и пару 6-ствольных 30-миллиметровых пушек.