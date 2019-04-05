Тест ДНК позволил американке найти 29 родственников

Жительница Сан-Франциско Шона Харристон сдала тест ДНК и узнала, что у нее есть 29 родственников, которые были зачаты от одного донора спермы. Многие из них были знакомы друг с другом, но даже не подозревали о своей генетической связи, сообщает CNN.

В 2017 году в своей учетной записи на сайте компании по ДНК-тестам 23andMe Шона Харристон отключила настройки анонимности и узнала, что она – одна из 30 человек, у которых один общий отец-донор.

Американка знала, что была зачата с помощью донора, однако не знала, что ее "семья" настолько большая. В своей семье Шона была единственным ребенком.

Братьям и сестрам женщины оказалось от 24 до 41 года. Большинство из них живут в районе Сан-Франциско, многие даже учились в одной школе.

В США ДНК-тесты в последние годы набирают популярность. С их помощью люди узнают не только историю своей семьи, но и получают информацию, например, о наследственных заболеваниях.