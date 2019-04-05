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5 апреля 201919:50

Экс-наставник "Зенита" Роберто Манчини стал тренером года в Италии

EPA

Главный тренер футбольной национальной команды Италии Роберто Манчини назван обладателем престижной национальной премии имени Энцо Беарзота. Эта награда вручается наставнику клуба или сборной, который лучше других проявил себя на своей посту.

В жюри, которое определяет лучшего, входят представители Федерации футбола Италии и журналисты ведущих изданий, напоминает Football Italia. Конкурентами 54-летнего Манчини по итогам завершающегося сезона были Джан Пьеро Гасперини из клуба "Аталанта" и Дженнаро Гаттузо ("Милан"). Однако выборщики обозначили лучшим экс-наставника питерского "Зенита", чья деятельность в России была крайне противоречивой.

Приз имени знаменитого тренера, приводившего сборную Италии к победе на чемпионате мира, учреждена в 2011 году. Ранее ее получали Чезаре Пранделли (2011), Вальтер Мадзарри (2012), Винченцо Монтелла (2013), Карло Анчелотти (2014), Массимилиано Аллегри (2015), Клаудио Раньери (2016), Маурицио Сарри (2017) и Эусебио Ди Франческо (2018).

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