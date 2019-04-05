Российские хирурги провели первую в мире операцию в уникальном экзоскелете

Волгоградские эндохирурги провели первую в мире операцию в экзоскелете верхних конечностей.

Уникальный экзоскелет был изготовлен учеными Волгоградского государственного медицинского университета — профессором Александром Воробьевым и старшим научным сотрудником лаборатории моделирования патологии Волгоградского медицинского научного центра Федором Андрющенко.

"Врачи уже оценили разработку, и мы уверены, что она будет востребована во всех клиниках мира", — сказала ТАСС главный врач Волгоградской областной клинической больницы № 1 Наталия Кушнирук.

Он пояснила, что экзоскелет поддерживает хирурга во время эндоскопических операций и снижает нагрузку на позвоночник. Такие операции легче переносятся пациентами, однако тяжелы для хирургов, так как им приходится в течение нескольких часов стоять в статических позах. В результате 90% эндохирургов страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

По словам главврача, в клинике проводится более 10 тысяч в год таких операций. Больница уже закупила один экзоскелет верхних конечностей и намерена приобрести еще несколько. Она подчеркнула, что разработка отечественная, недорогая и очень полезная.