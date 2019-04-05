Конфликт в Ливии: Россия призвала стороны к политическому урегулированию

В Москве заявили о недопустимости силового сценария развития событий в Ливии.

Как передает "Интерфакс", с таким заявлением выступило министерство иностранных дел Росссии, отметив безальтернативность политического урегулирования в Ливии.

На Смоленской площади призвали все общественные силы североафриканской страны к отказу от гражданской войны, подчеркнув, что кровопролитие оборачивается новыми жертвами и разрушениями.

МИД РФ отмечает, что эскалация насилия отдаляет мир в стране, которая после гибели своего лидера Муамара Каддафи в 2011 году переживает непростые времена.

Ливия разделена на два противоборствующих лагеря. На западе, в столице Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа. На востоке, в городе Тобрук находится парламент и базируется национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, который 4 апреля объявил о начале наступления на Триполи.

Как передает "Интерфакс", Хафтар заявил на встрече с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, который находится с визитом в Ливии, что наступление будет продолжено – до полного искоренения терроризма.

В ответ генсек ООН попросил ливийского военачальника соблюдать международные нормы ведения боевых действий.