Подозреваемый в убийстве Нипси Хассла освобожден под залог

29-летний житель Лос-Анжелеса Эрик Холдер, которого обвиняют в убийстве популярного рэпера Нипси Хассла, выпущен под залог в пять миллионов долларов. Мужчина свою вину отрицает, сообщает Reuters.

Предварительный вердикт по делу Холдера будет оглашен 10 мая.

Обвиняемого защищает адвокат Крис Дарден, который в 1990-х занимал пост окружного прокурора Лос-Анджелеса и безуспешно выдвигал обвинения в убийстве против спортсмена О. Джей Симпсона.

Холдера обвиняют в убийстве и двух покушениях.

О возможных мотивах этих преступлений ничего не сообщается.

Ранее зарубежные СМИ писали о давке на панихиде по Хасслу.