Белоруссия хочет повысить тариф на транзит российского газа почти на четверть

Белоруссия уведомила "Транснефть" о намерении повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории.

По словам главы компании Николая Токарева, речь идет о 23 процентах, но "это переговорная позиция, которая требует обсуждения".

Тариф на транзит российской нефти через Белоруссию согласовывается ежегодно. В январе 2019 года тариф был повышен на 7,6 процента, в 2018 году — на 6,7 процента, уточняет РИА Новости.

Возможное изменение тарифов прокомментировал также председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, сообщает ТАСС. Он отметил, что сейчас тариф на транспортировку нефти по территории Белоруссии — самый низкий. Он составляет 0,86 доллара на 100 тонно-километров. По его словам, к работе трубопроводного транспорта предъявляются "серьезные технические и природоохранные требования, поскольку Белоруссия является социально и экологически ответственной страной".