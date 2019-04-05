Поход на Триполи: начнутся ли бои за столицу Ливии

В ближайшие часы Совбез ООН соберется на экстренное заседание по ситуации в Ливии. В стране, которую уже 8 лет делят между собой враждующие группировки, снова начались бои. Столица, где находится признанное ООН правительство национального единства, окружена армией под командованием фельдмаршала Хафтара. Он действует от имени альтернативной силы — парламента, и контролирует большую часть страны, включая крупнейшее нефтяное месторождение. Перестрелки уже слышны в пригородах Триполи и в районе международного аэропорта. Российский МИД призвал все стороны к сдержанности.

Главком Ливийской национальной армии идет на Триполи — фельдмаршал Хафтар начал наступление на столицу. Он отдал приказ о наступлении несколько дней назад, и пока соединения ЛНА продвигаются, не встречая серьезного сопротивления.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не был сформирован единый центр управления, власть находится в руках нескольких группировок. Запад страны со столицей Триполи контролирует созданное в декабре 2015 года под эгидой ООН правительство национального единства во главе с премьером Фаизом Сараджем. Его поддерживают западные страны, а также Турция и Катар. На востоке и частично на юге власть находится в руках избранной в 2014 году палаты представителей Ливии, ее еще называют правительство в Тобруке. Это правительство и поддерживает Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, а союзники Хафтара — Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

Фельдмаршал пошел на Триполи не только ради попытки консолидировать власть. В середине апреля в стране пройдет международная конференция по урегулированию ливийского конфликта. Конечно, с Триполи переговорные позиции у Хафтара будут куда сильнее, нежели без Триполи.

"Текущие военные операции начались в соответствии с приказом главнокомандующего и в соответствии с позицией, предоставленной его превосходительству западной оперативной группой и соответствующими оперативными подразделениями", — объясняет Амед Аль-Месмари, бригадный генерал, официальный представитель Ливийской национальной армии.

Ливийской национальной армии удалось взять без боев три города — это Сабрата и Сурман, которые расположены в 60 километрах от столицы к западу, и Гарьян, что в сотне километров к югу от Триполи. В своем обращении перед началом движения на столицу Хафтар призвал не препятствовать действиям бойцов Ливийской национальной армии и тем самым избежать кровопролития. То есть по сути переложил ответственность за эскалацию конфликта на премьера Сараджа.

По приблизительным данным, сейчас под началом фельдмаршала около 100 тысяч бойцов, и это самая серьезная консолидированная сила в стране. Легитимностью не обладает ни один из центров власти в Ливии, но Халифа Хафтар сейчас выглядит, как собиратель земель ливийских, и вызывает симпатию у той части населения, которая устала от влияния террористических группировок и двоевластия, которое неприлично затянулось.

Правительство национального единства привело силы, которые подчиняются Триполи, в повышенную боеготовность. Но эксперты уверены, что удержать столицу они не смогут. Триполи не Мисурата, не та твердыня. В распоряжении Хафтара не только мотострелковые подразделения, есть и артиллерия. К тому же войска Ливийской национальной армии куда более дисциплинированные и обучены лучше, нежели отряды ПНЕ. Главком ливийской армии не так давно смог обезопасить нефтяные месторождения на юге страны от атак боевиков радикальных группировок, и отчасти это ему позволило начать бросок на Триполи.

К столице бойцы Ливийской национальной армии подходят с юга и запада, уже есть данные о том, что локальные бои завязались в 40 километрах от Триполи.

В мире с обеспокоенностью отреагировали на очередной виток кризиса, но союзники Хафтара и Сараджа пока крайне осторожно комментируют ситуацию — в духе "лишь бы не было большой войны". Для самого фельдмаршала избежать серьезной эскалации не менее важно, нежели взять столицу. Цель-то не новый виток гражданской войны, а попытка сформировать государственные институты, которые смогут реально управлять Ливией и создать условия для политического процесса, что впервые за восемь лет сформирует легитимную власть.