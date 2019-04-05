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5 апреля 201920:53 Евгений Давыдов

Тушинский тоннель: причина потопа названа, открытие откладывается

Осушенный после аварии с подтоплением Тушинского тоннеля участок канала имени Москвы не будет открыт 24 апреля вместе с речной навигацией в Центральной России. Есть сообщения, что в Минтрансе обсуждается дата 1 июня. Причинами затянувшихся ремонтно-восстановительных работ, по словам руководителя канала, стали грубые ошибки проектирования и нарушения технологии строительных работ. Вместо специальной песчаной смеси, которая помогает сдерживать поступающую воду, на её пути был лишь строительный мусор.

Вот так место прорыва над Тушинским тоннелем выглядит сегодня. Участок между шлюзами осушен — внутри экскаваторы и бульдозеры. Раскопаны тысячи кубометров грунта. Воду сдерживает временная дамба. Сам ремонт еще не начат, рабочие только добрались до бетонных плит.

Находясь здесь, понимаешь масштабы сооружения. Вот это — дно канала, здесь все в ракушках и одновременно крыша тоннеля. Глубина — около восьми метров. Вот там — шпунтовая стена, ее установили в начале нулевых. За ней, у пешеходного моста — место прорыва. Причина прорыва банальна — во время строительства туда попросту недосыпали песка.

А еще сэкономили на щебне и глине. Во время строительства третьей очереди Тушинского тоннеля технологические швы наполнили строительным мусором. В итоге так называемый защитный слой — между каналом и тоннелем, похожий на слоеный пирог, под действием грунтовых вод и вод канала — стал размываться.

"Масштабы проблемы оказались значительно серьезнее, чем мы предполагали. В несколько десятков раз увеличилась площадь обследования. И было выявлено, что утечка происходила не через одну суффозионную воронку, а через несколько", — рассказал Герман Елянюшкин, руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы".

Вода хлынула в начале января. Водители, проезжавшие через Волоколамский тоннель вместо света в конце тоннеля — увидели потоп. Восстановить аварийный участок сначала обещали к апрелю, к традиционному началу навигации, но уже сейчас ясно — не успеют.

"Заканчиваем с работами по последним отборам проб. Думаю, сейчас все должно пойти повеселее", — сообщил Андрей Кукер, начальник участка.

С высоты видно, как пересекаются автомобильная и водная артерия Москвы. Канал буквально нависает над тоннелем. Через один из самых красивых и технически сложных акведуков в мире в период судоходства только в прошлом году прошли более сотни тысяч судов. И если речные круизы с туристами сюда не заходят, то для грузового флота это важный участок.

К причалу в Южном Тушине идут на разгрузку суда с гравием и щебнем с Онежского озера, в Южный речной порт доставляют песок из Тверской и Ярославских областей, в порт Коломны — гипсовый камень из Татарстана. В обратном направлении — металлолом из Южного порта — на Череповец.

"Где-то, думаю, миллионов 50 я потеряю!"

Директор бетонного завода признается: если шлюзы не откроют вовремя — его бизнес понесет огромные потери. Без водного транспорта рентабельность предприятия — практически нулевая.

"Мы перерезаны, все поставки нерудных материалов идут с севера. Материала больше неоткуда брать, кроме как по реке", — говорит Игорь Симончук, генеральный директор бетонного завода.

Контракты уже подписаны, а как доставить груз — непонятно. Из-за сорванных контрактов бизнесменам грозят еще и большие штрафы. Альтернативные пути прохождения судов, конечно, прорабатываются, но, понятно, они, в любом случае, будут намного длиннее. Закончить ремонт аварийного участка строители обещают к лету. Впереди — сложные инженерные работы.

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