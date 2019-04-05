Климкин объяснил, почему Россия победила Украину

Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал в "Твиттере" сообщения о том, что Москва выиграла в ВТО спор с Киевом по товарному транзиту. Он объяснил это поражение тем, что к его ведомству не прислушивались, а "иногда все же стоит". Впрочем, что именно нужно было сделать, министр иностранных дел не уточнил, зато снабдил свой твит о "стратегии и тактике" красным гневным смайликом.

Ранее на произошедшее отреагировал МЭР РФ: Максим Орешкин заявил РИА Новости, что эта победа "имеет системное значение" и может помочь в споре с Соединенными Штатами, касающемся доппошлин на металлы.

1 января 2016-го в ответ на запуск зоны свободной торговли между Украиной и ЕС Россия ограничила транзит грузов из соседней страны. В связи с этим Киев пожаловался на Москву в ВТО, однако организация посчитала российскую меру обоснованной.