Ночная отставка мэра Риги: Нил Ушаков покидать кабинет не собирается

"Преступное политическое решение, плохо сотканное юридически, да еще и обнародованное ночью", — Нил Ушаков пытается подобрать определения для своего отстранения от должности мэра Риги. А его окружение штурмует соцсети, называя заговор против Ушакова многоходовкой с предсказуемым финалом — якобы обвинение мэра в коррупционных растратах в транспортной и образовательной сферах является спланированной атакой со стороны министра Юриса Пуце, лидера главной оппозиционной Ушакову партии в Рижской думе.

В главном офисе "Ригас Сатиксме" сегодня как будто выходной — на парковке ни одной машины. Еще зимой по подозрению в коррупции оказались арестованы сразу несколько топ-менеджеров компании. Теперь мэра, в ведении которого находится компания, пытаются обвинить в растрате 28 миллионов евро.

Прямую связь между коррупционными схемами по закупке трамваев и мэром Ушаковым пока найти не удалось. Но в распоряжении, которое отправляет Нила Ушакова в отставку, этих доказательств и нет. Четырехстраничный документ был опубликован в официальном правительственном вестнике уже ночью. В нем по пунктам перечислены претензии к мэру Ушакову.

"Если мы посмотрим на качество юридического обоснования этого решения, то становится ясно, что оно принималось не в юридических бюро, а в помещениях, скорее, похожих на баню. Я удивлен, настолько некачественным с юридической точки зрения был и запрос ко мне, и сегодняшнее решение об отставке, опубликованное ночью — это тоже что-то новое в политике Латвии", — рассказывает Нил Ушаков, мэр Риги с 2009 года по 5 апреля 2019 года.

По латвийскому закону глава Минрегионразвития имеет право отправить в отставку любого мэра и распустить любую муниципальную думу, если в их работе найдутся нарушения.

"Констатированы конкретные нарушения закона. Мэру был послан запрос, но полученные от мэра объяснения не были удовлетворительными. Сразу же хочу сказать, что хоть это и произошло накануне выборов в Европарламент, отставка мэра — решение не политическое, а только административное", — объясняет Юрис Пуце, министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии.

О выборах Европарламент министр упоминает не случайно — Нил Ушаков еще в начале года объявил, что хочет попасть в Брюссель и в случае победы готов поменять кресло мэра на кресло евродепутата. И это отстранение — подарок перед выборами, считает один из основателей партии "Согласие" Янис Юрканс.

"Это большая политическая услуга Ушакову. Потому что за месяц до выборов в Европарламент эта отставка мобилизует избирателей Ушакова", — объясняет Янис Юркас, в 1990-1992 годах — министр иностранных дел Латвии, в 1993-2006 годах — депутат сейма Латвии.

"Каждый остается при своем, работая на свой электорат. Ушаков получает ореол мученика-труженика. А латыши говорят о том, что они национальные патриоты", — говорит Руслан Панкратов, экс-депутат Рижской думы от партии "Согласие".

И в кабинете, и в доме Ушакова Бюро по борьбе с коррупцией проводило обыски по делу "Ригас Сатиксме". Простые работники предприятия мэра не обвиняют, а вот про топ-менеджеров не стесняются в выражениях.

- Здесь стоят такие лимузины, что обалдеть можно! Как будто в Министерстве иностранных дел!

Теперь глава Минрегионразвития обещает передать свои данные в прокуратуру. Чтобы оспорить решение об отставке, у Ушакова есть 30 дней. Если признают его правоту, то он не только останется мэром, но и получит денежную компенсацию. Пока обязанности главы города будет исполнять вице-мэр Олег Буров. А Нил Ушаков становится рядовым депутатом Рижской думы. Правда, кабинет мэра он и его команда покидать не собираются.