"Доктор Франкенштейн" резала людей на кухне

"Доктор Франкенштейн" из Краснодара — пластический хирург Алена Верди, которая уродовала своих пациенток — арестована судом на два месяца. По данным управления Следственного комитета по Краснодарскому краю, сейчас в производстве пять исков, но общее число пострадавших устанавливается. Выясняются и подробности работы Верди. Зачастую она оперировала не в клинике, а на кухне в собственной квартире, а ее дипломы из Ярославского мединституа и РУДН оказались фальшивкой.

Первые кадры после задержания — дама в наручниках и норковой шубке. Из аэропорта в суд. Абсолютное спокойствие. То ли железные нервы, то ли уверенность в собственной безнаказанности. Привычно подписывает бумаги. Год назад под ее скальпелем от острой кровопотери погиб человек. И удивительно мягкий вердикт: смерть пациентки обошлась доктору Верди в 150 тысяч рублей. Расплатившись без отрыва от производства, доктор-убийца продолжила медицинскую практику в другой клинике.

"Это выявилось после ее увольнения, когда она начала пропадать от пациентов. Пациенты от безысходности начали приходить в клинику, куда она запрещала им приходить", — рассказывает бывший главный врач частной клиники Иван Миненко.



Одна погибшая, десять пострадавших. Краснодарский суд рассматривает дело Анастасии Исмаиловой. Ей повезло: после липосакции от доктора Верди осталась жива.

"Она обманным путем затащила меня домой. Сказала, что болеет, что у нее проблемы в клинике. Захожу, а у нее там у нее кушетка на кухне стоит, оборудованной для операций", — рассказывает Анастасия.

Вот эта кухня и комната — кадры сделаны во время обыска. Здесь, пытаясь скрыть результат своей работы, доктор Франкенштейн латала уже изуродованных и кроила новых на скорую руку, лишившись официального места работы. Шрамы, некроз, киста — страшные последствия простейшей операции.

"Здесь много совершено ошибок. Я думаю, хирург вообще не понимал, что он делает", — подчеркивает пластический хирург Сергей Блохин.

А вот аргументы стороны защиты, озвученные адвокатом Верди после первого судебного заседания. По их мнению, пострадавшая сама виновата.

"После того как она была выписана, осложнений не было. Должна быть процедура реабилитации, которая составляет около одного года. Она нарушила порядок", — говорит Давид Иадзе, адвокат Алены Верди.

Евгения год не могла закрыть глаза. Это результат блефаропластики. Она вовсе не собиралась радикально менять внешность. Настояла доктор. Объяснив пациентке, что у той слишком грустный взгляд. "Уже на третий день пошли проблемы. Глаза были просто вывернуты", — рассказывает Евгений Лановая.

Оксана просит не показывать ее лицо. С ней случилось, пожалуй, самое страшное. После хирургических манипуляций доктора Верди — рак. "Я после ее вмешательств их кабинетов врачей вообще не выхожу", — говорит она.

Ее настоящее имя Антонина Горбунова. Не так красиво, зато по паспорту. Нам удалось найти ее близкого друга, которому Алена-Антонина доверила самое ценное — дипломы и сертификаты, но все они липовые.

Странности в поведении подруги Артем Черниенко подметил не сразу. Вопросы появились, когда за столом на кухне доктор взяла шприц и сделала себе экспресс-липосакцию.

"Она сделала себе прокол, заклеила клеем БФ-6, жир откачала и все, — вспоминает Артем. – Она сама себе делала операцию на ушах. Мне кажется, она на самом деле просто больна. У нее скальпель дома вместо вилки лежит".

Алена Верди задержана судом на два месяца, идет следствие. А по Сети все еще гуляют ее рекламные видеоролики, где под романтическую мелодию странный доктор проводит какие-то манипуляции над пока еще ни о чем не подозревающими пациентами.