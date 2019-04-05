"Доктор Франкенштейн" резала людей на кухне
"Доктор Франкенштейн" из Краснодара — пластический хирург Алена Верди, которая уродовала своих пациенток — арестована судом на два месяца. По данным управления Следственного комитета по Краснодарскому краю, сейчас в производстве пять исков, но общее число пострадавших устанавливается. Выясняются и подробности работы Верди. Зачастую она оперировала не в клинике, а на кухне в собственной квартире, а ее дипломы из Ярославского мединституа и РУДН оказались фальшивкой.
Первые кадры после задержания — дама в наручниках и норковой шубке. Из аэропорта в суд. Абсолютное спокойствие. То ли железные нервы, то ли уверенность в собственной безнаказанности. Привычно подписывает бумаги. Год назад под ее скальпелем от острой кровопотери погиб человек. И удивительно мягкий вердикт: смерть пациентки обошлась доктору Верди в 150 тысяч рублей. Расплатившись без отрыва от производства, доктор-убийца продолжила медицинскую практику в другой клинике.
"Это выявилось после ее увольнения, когда она начала пропадать от пациентов. Пациенты от безысходности начали приходить в клинику, куда она запрещала им приходить", — рассказывает бывший главный врач частной клиники Иван Миненко.
Одна погибшая, десять пострадавших. Краснодарский суд рассматривает дело Анастасии Исмаиловой. Ей повезло: после липосакции от доктора Верди осталась жива.
"Она обманным путем затащила меня домой. Сказала, что болеет, что у нее проблемы в клинике. Захожу, а у нее там у нее кушетка на кухне стоит, оборудованной для операций", — рассказывает Анастасия.
Вот эта кухня и комната — кадры сделаны во время обыска. Здесь, пытаясь скрыть результат своей работы, доктор Франкенштейн латала уже изуродованных и кроила новых на скорую руку, лишившись официального места работы. Шрамы, некроз, киста — страшные последствия простейшей операции.
"Здесь много совершено ошибок. Я думаю, хирург вообще не понимал, что он делает", — подчеркивает пластический хирург Сергей Блохин.
А вот аргументы стороны защиты, озвученные адвокатом Верди после первого судебного заседания. По их мнению, пострадавшая сама виновата.
"После того как она была выписана, осложнений не было. Должна быть процедура реабилитации, которая составляет около одного года. Она нарушила порядок", — говорит Давид Иадзе, адвокат Алены Верди.
Евгения год не могла закрыть глаза. Это результат блефаропластики. Она вовсе не собиралась радикально менять внешность. Настояла доктор. Объяснив пациентке, что у той слишком грустный взгляд. "Уже на третий день пошли проблемы. Глаза были просто вывернуты", — рассказывает Евгений Лановая.
Оксана просит не показывать ее лицо. С ней случилось, пожалуй, самое страшное. После хирургических манипуляций доктора Верди — рак. "Я после ее вмешательств их кабинетов врачей вообще не выхожу", — говорит она.
Ее настоящее имя Антонина Горбунова. Не так красиво, зато по паспорту. Нам удалось найти ее близкого друга, которому Алена-Антонина доверила самое ценное — дипломы и сертификаты, но все они липовые.
Странности в поведении подруги Артем Черниенко подметил не сразу. Вопросы появились, когда за столом на кухне доктор взяла шприц и сделала себе экспресс-липосакцию.
"Она сделала себе прокол, заклеила клеем БФ-6, жир откачала и все, — вспоминает Артем. – Она сама себе делала операцию на ушах. Мне кажется, она на самом деле просто больна. У нее скальпель дома вместо вилки лежит".
Алена Верди задержана судом на два месяца, идет следствие. А по Сети все еще гуляют ее рекламные видеоролики, где под романтическую мелодию странный доктор проводит какие-то манипуляции над пока еще ни о чем не подозревающими пациентами.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Тимошенко отказалась вести дебаты
- Трамп предупредил, что США могут превратиться в Венесуэлу
- Украинский министр обещает приехать в Москву на танке
- Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
- Задержана банда экстрасенсов-аферистов
Самое читаемое
-
Было унизительно: известная актриса ушла от мужа из-за побоев
- Создан опасный вирус, меняющий результаты МРТ. Врачи не в состоянии заметить
- На трассе живодеры выбросили живых собак в завязанных мешках. Видео
- Из-за свежевыжатых соков у молодой женщины погиб мозг
- Тайна исчезнувшего мальчика спустя годы так и осталась неразгаданной
Телеканал "Россия"
-
Новые звезды шоу-бизнеса поборются за миллион
- Букмекеры назвали фаворитов "Евровидения-2019"
- "Годунов": историческое путешествие с лучшими артистами современности
- Юлиан плюс Анастасия: на свою восьмую свадьбу певица пришла в черном
Вести.Экономика
-
Саудовская Аравия грозит прекратить продажу нефти в долларах, чтобы остановить NOPEC
- Топ-10 самых дорогих бракоразводных процессов
- Почему цены на нефть оторвались от реальности
- Европа оказалась под китайским поясом
- Положение американских фермеров постепенно ухудшается
Вести.Hi-tech
-
Названа самая популярная марка смартфонов в России
- Apple заявила об отказе от выпуска зарядной станции AirPower
- Художник открыл портал в самую недоступную часть YouTube
- VPN-провайдеры начали уходить из России
- Глава Epic Games намекнул, во что превратится Fortnite
Авто.Вести.Ru
-
Роскошные аналоги Aurus Arsenal, которые можно купить прямо сейчас
- ГИБДД усложнит теоретический экзамен на "права": известны подробности
- Водители с этими именами чаще других попадают в ДТП!
- "Связной" принимает заказы на Tesla Model Y в России. Названы цены
- Объявлены цены на вседорожный универсал Volvo V60 Cross Country
Недвижимость
-
После хостелов депутаты возьмутся за апартаменты
- Пенсионерка строит храм на свои сбережения
- Рабочий убирал снег на крыше и провалился в туалет
- Сугроб из Челябинска выиграл конкурс красоты
- Женщина сожгла дом свекрови-ведьмы
- Почему банки отказывают в ипотеке
Вести.Медицина
-
Какой овощ загрязнен пестицидами больше остальных? Ученые знают ответ
- Говорят ученые: бутылка вина так же вредит организму, как 10 сигарет
- Даже тусклый свет ночью повреждает мозг
- Регулярное использование зубной нити снижает риск развития рака
- Новое парализующее заболевание распространяется среди детей
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
"Сидели, работали, обманывали людей": банда лжеэкстрасенсов обогатилась на миллионы
- Прорыв дамбы в Тушинском тоннеле: установлена причина
- Разрытые газоны, глубокие траншеи и ободранные деревья: затянувшийся ремонт в историческом парке "Дубки"
- Восемь станций сиреневой ветки метро закроют на несколько дней
- В Доме музыки открыли новый зал с уникальной системой управления звуком
- День птиц, активный отдых и пластический спектакль: самые интересные события выходных
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Болезнь или ложная тревога? Врачи обсуждают значение предиабета
- Обнаружен осколок хэви-метал-планеты, переживший смерть звезды
- Остановить мгновение: найден белок, продлевающий молодость кожи
- Кошки умеют отличать свои клички от созвучных слов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Культура"
-
В новом выпуске "Белой студии" – Андрей Макаревич
- Новости 41-го Московского международного кинофестиваля
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Полярное вторжение. Москвичей предупредили о похолодании
- Учительницу вынудили уйти из школы за фото в купальнике
- В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот
- Рабочий, своровавший кабель правительственной связи у Кремля, прыгнул в реку
- 14-летний сын Рыжего Тарзана заявил, что отец избил его