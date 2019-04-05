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5 апреля 201920:57

Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.

"Кристина не слабее никого. В ближайшие три года она должна дойти до своей олимпийской медали", – приводит слова Анфисы Резцовой "Спорт-экспресс".

Также она рассказала, что будет делать ее дочь, если не попадет в национальную команду. "Тогда уйдем. Я уже буду настаивать на переходе в другую страну… Долго ждать мы не будем", – добавила спортсменка.

На прошедшем в Тюмени чемпионате России по биатлону 22-летняя Кристина Резцова выиграла эстафету в составе сборной ХМАО-Югры.

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