Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.

"Кристина не слабее никого. В ближайшие три года она должна дойти до своей олимпийской медали", – приводит слова Анфисы Резцовой "Спорт-экспресс".

Также она рассказала, что будет делать ее дочь, если не попадет в национальную команду. "Тогда уйдем. Я уже буду настаивать на переходе в другую страну… Долго ждать мы не будем", – добавила спортсменка.

На прошедшем в Тюмени чемпионате России по биатлону 22-летняя Кристина Резцова выиграла эстафету в составе сборной ХМАО-Югры.