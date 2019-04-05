Сборная России обыграла норвежцев на чемпионате мира по керлингу

На чемпионате мира в канадском Летбридже мужская сборная России по керлингу нанесла поражение команде Норвегии со счетом 8:5. В составе россиян выступили Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Евгений Климов и Антон Калалб.

Ранее российская команда потеряла шансы выйти в плей-офф турнира, уступив 4 апреля сборной Германии. Последний матч на чемпионате мира россияне проведут 6 апреля против японских керлингистов.

Напомним, что мужская сборная России ни разу не становилась призером чемпионата мира. Лучший результат она показала в 2018 году, когда заняла девятое место.