Кубок Гагарина. ЦСКА вышел вперед в серии со СКА

В Москве завершился пятый матч серии плей-офф Кубка Гагарина между столичным ЦСКА и санкт-петербургским СКА. Хозяева льда сумели добиться победы со счетом 3:0. Автором победной шайбы стал канадский защитник красно-синих Мэт Робинсон.

Канадец отличился в самой концовке первого периода, с близкого расстояния пробив Игоря Шестеркина. После перерыва Максим Мамин упрочил преимущество хозяев льда. Все попытки команды Ильи Воробьева отыграться ни к чему не привели. Более того, на последней минуте третьего периода Сергей Андронов отправил еще одну шайбу уже в пустые ворота СКА. Вратарь москвичей Илья Сорокин оформил третий "сухарь" в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Счет в серии стал 3:2 в пользу ЦСКА. Армейцам осталось сделать один шаг для выхода в финал Кубка Гагарина. Шестая игра серии пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.