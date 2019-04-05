Всемирный банк возглавил замминистра финансов США

63-летний заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Малпасс единогласно избран новым президентом Всемирного банка (ВБ), передает ТАСС.

Чиновник избран на 5-летний срок, который начнется для Малпасса с 9 апреля. В его обязанности входит руководство всеми организациями ВБ, включая головную — Международным банком реконструкции и развития.

Малпасс, который во время президентских выборов в 2016 году был старшим экономическим советником Дональда Трампа, стал единственным кандидатом, продолжив неписанную традицию, согласно которой Всемирный банк с момента его основания в 1944 году всегда возглавляли граждане США.

Он сменил на посту своего соотечественника, Джима Ён Кима, который ушел с должности 1 февраля 2019 года. В промежутке между этим ВБ временно руководила Кристалина Георгиева.