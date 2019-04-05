Армия маршала Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи

Контролируемая маршалом Халифой Хафтаром Ливийская национальная армия заняла аэропорт Триполи, который находится в 34 километрах от столицы. Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к командованию.

Между тем итальянский телеканал TGCOM24 со ссылкой на штаб Хафтара передал, что его армия взяла под контроль районы Бин-Гашир, Вади эр-Раби и Сук аль-Хамис.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии сохраняется двоевластие. Запад страны со столицей Триполи контролирует созданное под эгидой ООН правительство национального единства во главе с премьером Фаизом Сараджем. На востоке страны власть находится в руках палаты представителей Ливии, заседающей в городе Тобрук. Это правительство и поддерживает Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.

Ранее маршал уже взял под свой контроль крупнейшее нефтяное месторождение Ливии — аш-Шарара.